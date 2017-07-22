All Star Yüzme Gösterisi yapıldı

Yarın saat 10.00’da başlayacak Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışı öncesi sponsor firmanın Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda düzenlediği etkinliklerde eski şampiyonlar kulaç attı. All Star Yüzme Gösterisi’ne ünlü yüzücüler Lexie Kelly ve Doug Woodring’in yanı sıra 9 yıl üst üste genel klasman birincisi olan Hakan Eskioğlu, daha önceki yarışlarda birincilik kazanan sporcular Genco Uçan, Efe Erduran, Bertuğ Coşkun, Berkay Polat, Hasan Emre Musluoğlu ve Ogeday Girişken katıldı.

Şampiyon yüzücüler, katılımcılar için Boğaz’da kısa bir yüzme gösterisi gerçekleştirirken, All Star Yüzme Yarışı’nın ardından Flyboard gösterisi yapıldı.

Amerikalı ünlü yüzücü Lexie Kyle, organizasyon ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, “Çok güzeldi. Suyun sıcaklığı da çok iyiydi. Uç tarafta bir akıntı gördük dolayısıyla yarın yarışın sonunda bir zorluk yaşayacağımızı düşünüyorum. Daha önce yarışı tamamlamış birileriyle yüzmek bizim için çok iyi oldu. Yarın muhtemelen onlardan birinin peşine takılarak yüzeceğim. Bu durumu kendi avantajıma çevirmeyi planlıyorum” diye konuştu.

All Star yüzme gösterisinde kulaç atan bir diğer sporcu Ogeday Girişken ise organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Buraya davet etmeleri ile çok onure oldum. Yarın da bu davete katılacağım ve yarın da 1.’nin belli olacağı bir yarış olacak. Heyecanlıyım iyi ki katılmışım. Burada 1.lik elde etmiş insanlarla kulaç attım. Onlarla aynı suda kulaç atmak beni çok mutlu etti” değerlendirmesinde bulundu.