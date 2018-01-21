All-Star maçında Asya, Avrupa'yı devirdi!

Müsabakada Asya Karması'nın başantrenörlüğünü Eskişehir Basket'in çalıştırıcısı Josep Maria Berrocal yaparken, Avrupa Karması'nın başında Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt yer aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Avrupa Karması, McCollum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla oyuna ağırlığını koydu. İki takımın da rahat şekilde skor bulduğu ilk periyot, 37-32 Avrupa Karması'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Asya Karması, Curtis Ayres ile sayı üretirken, Avrupa Karması dış atışlarda Göksenin Köksal ve pota altında Ege Arar ile bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra Fall ve Metecan Birsen ile pota altını iyi kullanan Asya Karması farkı kapattı ve maçın ilk yarısı 70-70 berabere bitti.

Üçüncü periyotta Johnson, Walker ve Buva'nın basketleriyle tekrar öne geçen Avrupa Karması karşısında Asya Karması, Barış Ermiş ve Fall ile skor buldu. Avrupa Karması, son bölümde Walker'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle son periyoda 118-108 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Asya Karması, Datome'nin üç sayılık basketiyle 35. dakikada 131-128 öne geçti. Avrupa Karması, Walker ve Göksenin Köksal ile skoru lehine çevirmeye çalışırken, Curtis Ayres ve Barış Ermiş ile sayı üretmeye devam eden Asya Karması, müsabakayı 151-142 kazandı.

Kaşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, maçın en değerli oyuncusu seçilen Barış Ermiş'e ödülünü verdi.

- Basketbolseverlerden yoğun ilgi

Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Organizasyonda şarkıcı Murat Boz konser verirken, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da birer gösteri yaptı.