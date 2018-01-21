Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

All-Star maçında Asya, Avrupa'yı devirdi!

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 151-142 yendi.

21 Ocak 2018 Pazar 19:35
All-Star maçında Asya, Avrupa'yı devirdi!

Müsabakada Asya Karması'nın başantrenörlüğünü Eskişehir Basket'in çalıştırıcısı Josep Maria Berrocal yaparken, Avrupa Karması'nın başında Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt yer aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Avrupa Karması, McCollum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla oyuna ağırlığını koydu. İki takımın da rahat şekilde skor bulduğu ilk periyot, 37-32 Avrupa Karması'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Asya Karması, Curtis Ayres ile sayı üretirken, Avrupa Karması dış atışlarda Göksenin Köksal ve pota altında Ege Arar ile bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra Fall ve Metecan Birsen ile pota altını iyi kullanan Asya Karması farkı kapattı ve maçın ilk yarısı 70-70 berabere bitti.

Üçüncü periyotta Johnson, Walker ve Buva'nın basketleriyle tekrar öne geçen Avrupa Karması karşısında Asya Karması, Barış Ermiş ve Fall ile skor buldu. Avrupa Karması, son bölümde Walker'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle son periyoda 118-108 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Asya Karması, Datome'nin üç sayılık basketiyle 35. dakikada 131-128 öne geçti. Avrupa Karması, Walker ve Göksenin Köksal ile skoru lehine çevirmeye çalışırken, Curtis Ayres ve Barış Ermiş ile sayı üretmeye devam eden Asya Karması, müsabakayı 151-142 kazandı.

Kaşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, maçın en değerli oyuncusu seçilen Barış Ermiş'e ödülünü verdi.

- Basketbolseverlerden yoğun ilgi

Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Organizasyonda şarkıcı Murat Boz konser verirken, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da birer gösteri yaptı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 19:35
  1. basketbol
  2. asya
  3. avrupa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'de ilk köyü alan Mehmetçik, Türk bayrağını göndere çekti
    1. Afrin'de ilk köyü alan Mehmetçik, Türk..
    2. O isimden kritik telefon
    3. ABD'den yeni Afrin açıklaması: Kapsam..
    4. Golünü attı, Afrin'e selam çaktı
    5. Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda
    6. Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal..
    7. Terör örgütünün mühimmat deposu böyle..
    8. Yayaların arasında daldı! Çok sayıda..
    9. All-Star maçında Asya, Avrupa'yı..
    10. Kabil'de otel saldırısı: 5 ölü..
    11. Galatasaray'da Gomis şoku
    12. Bülent Arınç'tan 'Afrin' mesajı:..
    13. Batı Şeria genel greve gidiyor
    14. Afrin'de savaşmak için gönüllü..
    15. 'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    16. Afrin operasyonunun Arap basınında..
    17. Afrin Harekatı, Esed'i çıldırttı!..
    18. Almanya'dan ilk açıklama! Afrin'deki..
    19. ÖSO ilerliyor! Afrin'de 9 köy alındı
    20. Reyhanlı'ya 2 roketli saldırı daha
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
    Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama