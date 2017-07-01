"Alkolü bırakmazsan evi terk ederim" diyen karısını öldürdü

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi, 727. Sokak’ta meydana gelen olayda, Songül Yanil, eve alkollü geldiği için Murat Yanil (42) ile tartıştı. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Songül Yanil, "Çocukların büyüdü alkolü bırak çocuklarımıza kötü örnek oluyorsun. Alkolü bırakmazsan çocuklarımı alır evden giderim. Bir daha çocuklarımı ve beni göremezsin" diyerek kocasına tepki gösterdi. Murat Yanil ise "Sen benim eşimsin gidemezsin, gidersen seni öldürürüm" dedikten sonra oturma odasında bulunan ruhsatsız otomatik av tüfeğiyle eşine ateş etti.

Göğsünden tek kurşunla vurulan Songül Yanil olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine, genç kadının cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Murat Yanil ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Yanil’in daha önce de aileyi rehin alma, genel güvenliği tehlikeye sokma, kasten adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.