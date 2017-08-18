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Alkollü TIR sürücüsü herkesi hayrete düşürdü!

Konya'da yol ortasında uyuyakalan ve güçlükle uyandırılabilen alkollü TIR sürücüsü Savaş, ehliyetine 6 ay yerine 2 yıl el konulacağı yönündeki uyarılarına da şok bir yanıt verdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 20:17
Alkollü TIR sürücüsü herkesi hayrete düşürdü!

21 FB 154 plakalı TIR, merkez Karatay ilçesi Piri Esat Caddesi'nde yol ortasında çalışır vaziyette durdu. Sürücü Serdar Savaş'ın, direksiyon başında uyuduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, TIR'ın motorunu durdurup anahtarı aldı ve Savaş'ı uyandırmak için çaba harcadı.

Bir süre sonra uyanan sürücü, çalışmayan TIR'ı sürmeye çalıştı. Polisin ısrarına rağmen sürücü koltuğundan inmeyen Savaş, çevredekilerin yardımıyla yan koltuğa alındı ve araç yoldan kaldırıldı.

Karatay Belediyesi Otobüs terminaline götürülen TIR'dan indiğinde güçlükle ayakta durabilen Serdar Savaş, polisin ısrarına rağmen sürücü belgesi ve kimliğini vermedi. Bir süre sonra ikna olup ehliyetini polise teslim eden Savaş, bu kez alkolmetreye üflememekte ısrar etti. Polisin, alkolünün ölçülememesi durumunda ehliyetine 6 ay yerine 2 yıl el konulacağı yönündeki uyarıları üzerine Savaş, "5 yıl, 10 yıl, istersen 50 yıl el koy" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Savaş'a 2 bin 507 lira para cezası yazıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Trafikten men edilen TIR ise polis ekiplerince otoparka götürüldü. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 20:17
  1. Alkollu tır sürücüsü
  2. tır
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