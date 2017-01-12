Alkollü sürücü kaza yaptı: 7 yaralı

Kaza Çorum-Samsun Karayolu Toptancılar Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Polis kontrolü sırasında ''dur'' ihtarına uymayan Ayhan Ş. yönetimindeki 06 LGU 13 plakalı otomobil ile çevre yolundaki Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 26 yaşındaki Ayhan Çelik yönetimindeki 16 BUY 30 plakalı ticari araca arkadan çaptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 55 yaşındaki Nurşen Helvacı, 40 yaşındaki Perihan Şahin, 25 yaşındaki Sultan, 4 yaşındaki Asel ve 3 yaşındaki Hazel Çelik yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.
Eklenme: 12 Ocak 2017, 12:43
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