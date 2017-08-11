Alkollü şahıs araçların üzerine çıkarak kendini kesmek istedi

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan bir çocuk babası 26 yaşındaki B.K., evinde alkol aldıktan sonra sokağa çıkarak bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü adamı sakinleştirmek istedi. Polislere bağıran kişi uzun süre sakinleşmedi. Alkollü kişi sakinleşmek yerine sokaktaki araçların üzerine çıkarak araçları tekmelemeye başladı. Ailesinin olay yerine gelmesiyle daha çok sinirlenen alkollü şahsın, bıçağı ters tutarak kendisini kesmeye çalışması ise dikkat çekti. B.K., polisin uzaklaşması halinde araçların üzerinden aşağı ineceğini söyledi. Polisin sokaktan ayrılmasıyla alkollü kişi evine götürüldü.