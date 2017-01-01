Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi müfredattan kaldırıldı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hızlı sosyal ve ekonomik değişiklikler, sivil çatışma, yoksulluk, evsizlik, izolasyon, alkol ve maddelerin genç insanların hayatlarında başat ve yıkıcı bir rol oynama ihtimalini artırmıştır. Bu nedenle, alkol ve benzeri insan ve toplum sağlığına zararlı bağımlılık yapan ürünlerle mücadele, eğitim sisteminin de esas unsurlarından biri olmalıdır" dedi.

Anayasa'nın 58. maddesinde, 'devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır' hükmünün yer aldığını hatırlatan Yalçın, "Dünya Sağlık Örgütü de, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ekseninde hazırladığı Gençlik ve Alkol Deklarasyonu'nda, 'Bütün insanlar, kazalar, şiddet ve alkol tüketiminin diğer olumsuz sonuçlarından korunmuş bir aile, toplum ve çalışma hayatını elde etme hakkına sahiptir. Bütün insanlar, alkol tüketiminin sağlık, aile ve toplum ile ilgili sonuçları hakkında, hayatın erken dönemlerinden başlayarak, geçerli ve tarafsız bilgi ve eğitim alma hakkına sahiptir. Bütün çocuklar ve adölesanlar alkol tüketiminin olumsuz sonuçlarından ve mümkün olduğu ölçüde alkollü içeceklerin promosyonundan korunmuş bir çevrede büyüme hakkına sahiptir. Zarar verici alkol tüketimi olan bütün insanlar ve onların aile üyeleri ulaşılabilir tedavi ve bakım alma hakkına sahiptir. Alkol tüketmek istemeyen ya da sağlık veya başka sebepler dolayısıyla tüketemeyen bütün insanlar, içmeye yönelik baskılardan korunmak ve bu 'içmemek' tavırları konusunda desteklenmek hakkına sahiptir.' şeklinde beş temel ilke ortaya koyarak, çocukları ve gençleri alkole iten baskılardan korumayı ve alkolün onlara doğrudan veya dolaylı verdiği zararları azaltmayı amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan toplum sağlığı ve koruyucu/önleyici sağlık hizmetleri alanındaki tüm bu gelişmelere rağmen 18 yaşından küçük olanlara alkol içerikli bir dersin öğretiminin yapılması, bu suretle gençlerin/çocukların daha erken yaşlardan itibaren alkol ile tanıştırılmaları kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen'in, bu gerekçelerden hareketle zaman kaybetmeden alkollü içki ve kokteyl hazırlama derslerinin öğretim programlarından çıkarılması talebinin kabul görmesi yerinde ve gerekli bir adımdır. Bakanlık, geç de olsa, bir hatadan dönmüştür" ifadelerini kullandı.



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