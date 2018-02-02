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Alkolikler Twitter’da birbirine girdi

Hükümetin pek çok medeni ülkedeki gibi alkol satışına sınırlama getiren kararı ve içki fiyatlarına yapılan zam sonrası alkollü içki üretici ve tüketicileri birbirine girdi.

02 Şubat 2018 Cuma 00:06
Alkolikler Twitter’da birbirine girdi

Hükümetin pek çok medeni ülkedeki gibi alkol satışına sınırlama getiren kararı ve içki fiyatlarına yapılan zam sonrası alkollü içki üretici ve tüketicileri birbirine girdi.

Alkollü içkilere yönelik fiyat artışları sonucu evde alkollü içki yapımı yaygınlaşırken Efes Pilsen'in sahibi Tuncay Özilhan, hükümete 'Evde bira yapımına müdahale edin' çağrısı yaptı.

Bu duruma karşılık bazı içki tüketicileri ise twitter’dan #BoykotEfesPilsen etiketiyle içki üreticisi Özilhan’ı protesto etti.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 00:06
  1. içki şişesi
  2. efes pilsen
  3. Tuncay Özilhan
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