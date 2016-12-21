Alkali su zayıflatıyor! Peki nasıl hazırlanır?

Vücudumuz en kıymetli varlığımız. Bu varlığın sağlıklı işleyebilmesi için bazı kesin stardartları var. Bunların başında ise Ph değeri geliyor.

Bağışıklığı için ideal ph değeri 7,4 civarında olmalıdır.

Alınan besin maddelerinin alkali olması ve beslenmeyi alkali su ile desteklemek önemlidir. Hücre yenilenmesi, kolay zayıflayabilmek, dinç ve enerjik olmak için alkali suyun tüketilmesi oldukça önemlidir.

Alkali suyun yararları nelerdir?

Suların kalitesi ölçülürken yüzey gerilimine bakılır. Alkali sular yüzey gerilimi düşük olan sulardır. Alkali sular iyi emebilme özellikleri ile vücutta gereken hücrelere kolaylıkla ulaşarak anında yardımcı olabilecektir.

Alkali su içmeye başlayan kişilerde daha fazla su ve sıvı tüketimi gözlemlenir. Özellikle su tüketmeyi sevmeyen, su içmekten keyif almadığını iddia eden kişiler alkali su içmeye başlayarak daha fazla su içme ihtiyacı içine girip daha sağlıklı bir beslenme ritimine kavuşabilirler.

Alkali su tüketen kişilerin ciltleri daha parlak olmaya başlar ve pürüzsüz bir ten ile ışıldarlar. Bunun sebebi, vücuttaki hücrelerin alkali su aldıkları zaman doyum noktasına ulaşıp daha başarılı emilim sağlayacak olmalarıdır. Kuru cilt yapısı olanlar için alkali su tüketmek hayat kurtarıcı olabilir. Böylece ciltteki kurumadan kaynaklanan çatlama, yaralanma, kolay tahriş olma gibi problemleri bertaraf edebilirler. Alkali su bu özellikleri ile yaşlanmayı geciktirerek kişinin daha zinde ve bağışlığı kuvvetli bir bünyeye sahip olmasını sağlayacaktır.

Asitler vücudumuza zarar veriyor!

Asitlerin hücre yapısını tahrip edici özelliği vardır. Pek çok hastalık konu ile bağdaşır. Özellikle, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, tansiyon problemleri, kemik erimesi, obezite ve böbrek hastalıklarında asitle ilgili sorunlar karşımıza çıkar. Vücuttaki asit oranlarında dengesizlik olduğunda bu hastalıklar ve belirtilerinde artış görülür.

Su nedir?

Vücudumuzdaki zararlı maddelerin idrar, ter, dışkı yollarıyla dışarı atılmasını sağlayan, var olan hücrelerin yenilenmesine yardım eden ve vücudun işlevselliğini yerine getirmesini sağlayan doğal bir karışım.



Alkali su nasıl hazırlanıyor?

Alkali su hazırlanmasındaki en önemli nokta, tüketilecek kadar hazırlanıp taze iken tüketilmesindedir. Bunun dışında damacanadaki su miktarı oranınca karbonat ile günlük kullanımdan fazla miktarda hazırlanıp yemekler de alkali su ile hazırlanabilmektedir. Ama alkali suyun hazırlanmasında belirli bir prosedür vardır.

Alkali su elde etmek için su ve karbonat gerekmektedir. Karbonatın eczaneden temin edilmesi ve suyun iyi kalitede olması mühimdir.

Alkali su hazırlarken; 2 litre içme suyu içine 1 yemek kaşığı eczaneden temin edilen karbonatı ekleyip taneler tam olarak eriyene kadar karıştırarak çözelti hazırlanmalıdır. Kullanılacak su miktarına bu ölçüler doğrultusunda uygun oranda karbonat ilave ederek alkali su karışımı hazırlanabilir.