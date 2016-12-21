Cloudflare

Alkali su zayıflatıyor! Peki nasıl hazırlanır?

Hücre yenilenmesi, kolay zayıflayabilmek, dinç ve enerjik olmak için tüketilmesi gereken alkali su nasıl hazırlanıyor? İşte cevabı...

Alkali su zayıflatıyor! Peki nasıl hazırlanır?
Eklenme: 21 Aralık 2016, 23:08
Bu haber 7.454 kez okundu

Vücudumuz en kıymetli varlığımız. Bu varlığın sağlıklı işleyebilmesi için bazı kesin stardartları var. Bunların başında ise Ph değeri geliyor.

Bağışıklığı için ideal ph değeri 7,4 civarında olmalıdır.

Alınan besin maddelerinin alkali olması ve beslenmeyi alkali su ile desteklemek önemlidir. Hücre yenilenmesi, kolay zayıflayabilmek, dinç ve enerjik olmak için alkali suyun tüketilmesi oldukça önemlidir.

Alkali suyun yararları nelerdir?

Suların kalitesi ölçülürken yüzey gerilimine bakılır. Alkali sular yüzey gerilimi düşük olan sulardır. Alkali sular iyi emebilme özellikleri ile vücutta gereken hücrelere kolaylıkla ulaşarak anında yardımcı olabilecektir.

Alkali su içmeye başlayan kişilerde daha fazla su ve sıvı tüketimi gözlemlenir. Özellikle su tüketmeyi sevmeyen, su içmekten keyif almadığını iddia eden kişiler alkali su içmeye başlayarak daha fazla su içme ihtiyacı içine girip daha sağlıklı bir beslenme ritimine kavuşabilirler.

Alkali su tüketen kişilerin ciltleri daha parlak olmaya başlar ve pürüzsüz bir ten ile ışıldarlar. Bunun sebebi, vücuttaki hücrelerin alkali su aldıkları zaman doyum noktasına ulaşıp daha başarılı emilim sağlayacak olmalarıdır. Kuru cilt yapısı olanlar için alkali su tüketmek hayat kurtarıcı olabilir. Böylece ciltteki kurumadan kaynaklanan çatlama, yaralanma, kolay tahriş olma gibi problemleri bertaraf edebilirler. Alkali su bu özellikleri ile yaşlanmayı geciktirerek kişinin daha zinde ve bağışlığı kuvvetli bir bünyeye sahip olmasını sağlayacaktır.

Asitler vücudumuza zarar veriyor!

Asitlerin hücre yapısını tahrip edici özelliği vardır. Pek çok hastalık konu ile bağdaşır. Özellikle, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, tansiyon problemleri, kemik erimesi, obezite ve böbrek hastalıklarında asitle ilgili sorunlar karşımıza çıkar. Vücuttaki asit oranlarında dengesizlik olduğunda bu hastalıklar ve belirtilerinde artış görülür.

Su nedir?

Vücudumuzdaki zararlı maddelerin idrar, ter, dışkı yollarıyla dışarı atılmasını sağlayan, var olan hücrelerin yenilenmesine yardım eden ve vücudun işlevselliğini yerine getirmesini sağlayan doğal bir karışım.


Alkali su nasıl hazırlanıyor?

Alkali su hazırlanmasındaki en önemli nokta, tüketilecek kadar hazırlanıp taze iken tüketilmesindedir. Bunun dışında damacanadaki su miktarı oranınca karbonat ile günlük kullanımdan fazla miktarda hazırlanıp yemekler de alkali su ile hazırlanabilmektedir. Ama alkali suyun hazırlanmasında belirli bir prosedür vardır.

Alkali su elde etmek için su ve karbonat gerekmektedir. Karbonatın eczaneden temin edilmesi ve suyun iyi kalitede olması mühimdir.

Alkali su hazırlarken; 2 litre içme suyu içine 1 yemek kaşığı eczaneden temin edilen karbonatı ekleyip taneler tam olarak eriyene kadar karıştırarak çözelti hazırlanmalıdır. Kullanılacak su miktarına bu ölçüler doğrultusunda uygun oranda karbonat ilave ederek alkali su karışımı hazırlanabilir.

 
Etiketleralkali sunasıl hazırlanırph değerialkali su nedirkarbonatsu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!

Uzmanlar günde 3 fincandan daha fazla kahve içenleri reflü konusunda…

'Down şefler' projesi start aldı'Down şefler' projesi start aldı

İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Federasyonu’nun işbirliği…

Sosyal medya psikolojinizi bozuyorSosyal medya psikolojinizi bozuyor

Modern çağın yeni sendromlarından sosyal medya bağımlılığı, her geçen gün…

Kadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyorKadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyor

Bilim insanları, kadınların özgül ağrı eşiklerinin yüksekliği sebebiyle kalp krizlerini…

Çift görmenin nedenleri nelerdir?Çift görmenin nedenleri nelerdir?

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, tedavi edilmedği…

Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?

Aşırı uyku uyunması çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Peki bu…

Çıban sorununa bitkisel çözümler!Çıban sorununa bitkisel çözümler!

Stafilokok adı verilen bakterilerin kıl köklerine girerek burada iltihaplanmaya yol…

Çıkık nasıl tedavi edilir?Çıkık nasıl tedavi edilir?

Kazalar sonucu meydana gelen çıkıklar nasıl tedavi edilir? Detayları haberimizde!

Anne adaylarına kış uyarısı!Anne adaylarına kış uyarısı!

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Karahan, "Gebeler, kapalı alanlarda gribal…