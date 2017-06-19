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Aliyev'den sert sözler: Olacaklardan sorumlu değiliz!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ateşkes ihlalinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu söyledi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:14
Aliyev'den sert sözler: Olacaklardan sorumlu değiliz!

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Bakü'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Richard Hoagland ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'ı kabul etti.

"ASKERİ PROVOKASYONA KARŞILIK VERİLECEK"

Ermenistan'ın her zaman önemli bir etkinlik veya eş başkanların ziyareti öncesinde benzer provokasyonlar yaptığını belirten Aliyev, "Sivil halka ve askerlerimize karşı istenilen askeri provokasyona uygun yanıt vereceğimizi çok iyi biliyorlar. Temas hattında son ateşkes ihlalinin sorumlusu Ermenistan yönetimidir ve bundan sonra meydana gelecek olaylardan işgalci Ermenistan ordusu sorumlu olacak." şeklinde konuştu.

"BİZ ATEŞKESE SADIĞIZ"

Azerbaycanın ateşkese sadık olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ermenistan, ne pahasına olursa olsun Minsk Grubu'nun faaliyetini engellemeye çalışıyor. Ermenistan dikkati güvenlik konularına çekerek, yaşananları Azerbaycan'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamak için bahane olarak kullanıyor. Bu tamamen haksız ve adaletsiz bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:14
  1. Aliyev'den Ermenistan'a sert sözler
  2. Azerbaycan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Aliyev
  5. ermenistan
  • HacıHacı13 sa önce
    Bu adamın acilen devrilip yerine imanlı birinin gelmesi gerekiyor acilen, dünya karışacak gibi.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 sa önce
    Ermenistan, Belasını Arıyor. Türkiye, Her Zaman Azerbaycan ' nın Yanında.
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