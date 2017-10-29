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Aliyev'den Erdoğan ve Yıldırım'a kutlama mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi

29 Ekim 2017 Pazar 09:07
Aliyev'den Erdoğan ve Yıldırım'a kutlama mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve BaşbakanBinali Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye'nin kendi devlet gelenek ve ilkelerine sadık kalarak demokrasi ve ekonomik kalkınma yoluyla ilerlediğini belirten Aliyev, Türkiye'nin dünyada ve bölgede yaşanan süreçlerde etkin rol aldığını kaydetti.

Türkiye'nin en önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aliyev, bu toplantılara Azerbaycan'ın da davet edilmesinin gerçek bir kardeşlik örneği olduğunu vurguladı.

Türk halkına huzur ve refah dileklerinde bulunan Aliyev, "Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliği, stratejik ortaklık ve müttefikliği, derin tarihi bağları, ortak milli ve manevi değerleri ile birbirine sıkı şekilde bağlı halklarımızın iradesi doğrultusunda bundan sonra da gelişecek ve güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Başbakan Yıldırım'a gönderdiği mesajında da Türkiye'nin başarılarının, dünyada ve bölgede artan nüfuzunun kendilerini son derece sevindirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin bundan sonra da tüm ortak girişimlerin gerçekleşmesinde önemli rol oynayarak ülkelerin gelişmesine ve halkların refahına katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

AA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 09:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Gardaş epeydir sessizdin, iran ile yakınlaşınca tekrar piyasada isen YAZIK. Biz iki devlet tek millet değilmiyiz. İran bizi mezhep oyunuyla ayırmayı başarmışsa çok yazık, İslamı yaşama tarzında herkes hürdür kimse kimseye ille benim gibi yaşamak zorundasın demez.Biz kardeşiz ve soydaşız.
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