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Aliyev’den çok önemli Türkiye açıklaması… Tarihi bir olaydı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Türkiye ile 2012'de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na (TANAP) imza atmamız tarihi olaydı." dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 21:14
Aliyev’den çok önemli Türkiye açıklaması… Tarihi bir olaydı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumuna katıldı.

Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun Azerbaycan enerji stratejisi için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Aliyev, bu hatla sadece Azerbaycan doğalgazının değil, Hazar'ın doğusundaki ülkelerin de enerji kaynaklarının taşınacağını kaydetti.

Güney Gaz Koridorunun önemli bölümü olan TANAP'a ilişkin Aliyev, "Türkiye ile 2012'de TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı. Bunun faydasını hepimiz gördük. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliği şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir iş birliğine dönüşüyor." dedi

Aliyev, projede gelinen durumla ilgili, "2017'de büyük işler yapıldı. Şahdeniz 2 yatağında çalışmaların yüzde 99'u, Güney Kafkasya Boru Hattı'nın yüzde 95'i, TANAP'ın yüzde 95'e yakını tamamlandı. TAP'da ise çalışmaların yaklaşık yüzde 66'sı gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

"GÜNEY GAZ KORİDORU ENERJİ GÜVENLİĞİ PROJESİDİR"

Yeteri kadar doğalgaz rezervine sahip olduklarını belirten Aliyev, "Kanıtlanmış doğalgaz rezervimiz 2,6 trilyon metreküptür. Fakat daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Azerbaycan enerji kaynaklarını dünya piyasasına çıkaran güvenilir ortak olacaktır. Güney Gaz Koridoru enerji güvenliği projesidir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN BERAT ALBAYRAK KATILDI

Avrupa Birliği, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, ABD, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Türkmenistan ve Romanyalı yetkililerin yer aldığı toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti.

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 21:14
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  2. recep tayyip erdoğan

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