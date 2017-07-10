Aliyev: Türkiye güçlendikçe...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’nin resmi açılış törenindeki konuştu. Devlet Başkanı, Türkiye’nin bugün dünyada büyük bir güç olduğunu, dünya gündemindeki bir çok konuda anahtar role sahip olduğunu belirtti:

“Tüm bu başarılar kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın lider kimliğiyle elde edildi. Bugün Türkiye hızla gelişiyor, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle onurlu bir yoldan geçiyor. Bugünkü toplantı da bunun bir göstergesi. Türkiye güçlendikçe Azerbaycan da güçleniyor. Bu vesileyle Türkiye halkına Azerbaycanlı kardeşlerinin selamlarını iletiyorum.”



Kaynak: Tr.Yenicag.Az