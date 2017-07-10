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Aliyev: Türkiye güçlendikçe...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Yeniden kardeş Türkiye topraklarında bulunmaktan çok memnunum. Bu vesileyle kardeş Türkiye halkına barış, refah ve yükseliş diliyorum” ifadelerinde bulundu.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:29
Aliyev: Türkiye güçlendikçe...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’nin resmi açılış törenindeki konuştu. Devlet Başkanı, Türkiye’nin bugün dünyada büyük bir güç olduğunu, dünya gündemindeki bir çok konuda anahtar role sahip olduğunu belirtti:

“Tüm bu başarılar kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın lider kimliğiyle elde edildi. Bugün Türkiye hızla gelişiyor, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle onurlu bir yoldan geçiyor. Bugünkü toplantı da bunun bir göstergesi. Türkiye güçlendikçe Azerbaycan da güçleniyor. Bu vesileyle Türkiye halkına Azerbaycanlı kardeşlerinin selamlarını iletiyorum.”

Kaynak: Tr.Yenicag.Az

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:29
  1. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  2. 22. Dünya Petrol Kongresi
  • Osman soyluOsman soylu5 dk önce
    Allah birliginizi daim etsin dikkatli olunuz fitne uyumaz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 10 dk önce
    Türkiye, Dahada Güçlenecek, Hiç Şüphesiz.
  • hercaihercai11 dk önce
    O kadar! Bilmeyenler de ogrenmis olur!
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