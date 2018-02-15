Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aliyev: Bizim için tarihi bir olaydı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliğinin şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir işbirliğine dönüştüğünü belirterek, 'Türkiye ile 2012'de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na (TANAP) imza atmamız tarihi olaydı.' ifadesini kullandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:58
Aliyev: Bizim için tarihi bir olaydı

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumuna katıldı.

Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun Azerbaycan enerji stratejisi için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Aliyev, bu hatla sadece Azerbaycan doğalgazının değil, Hazar’ın doğusundaki ülkelerin de enerji kaynaklarının taşınacağını kaydetti.

Güney Gaz Koridorunun önemli bölümü olan TANAP'a ilişkin Aliyev, "Türkiye ile 2012'de TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı. Bunun faydasını hepimiz gördük. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliği şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir iş birliğine dönüşüyor." dedi

Aliyev, projede gelinen durumla ilgili, "2017'de büyük işler yapıldı. Şahdeniz 2 yatağında çalışmaların yüzde 99'u, Güney Kafkasya Boru Hattı'nın yüzde 95'i, TANAP'ın yüzde 95'e yakını tamamlandı. TAP'da ise çalışmaların yaklaşık yüzde 66'sı gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

Yeteri kadar doğalgaz rezervine sahip olduklarını belirten Aliyev, "Kanıtlanmış doğalgaz rezervimiz 2,6 trilyon metreküptür. Fakat daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Azerbaycan enerji kaynaklarını dünya piyasasına çıkaran güvenilir ortak olacaktır. Güney Gaz Koridoru enerji güvenliği projesidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, ABD, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Türkmenistan ve Romanyalı yetkililerin yer aldığı toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:58
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e sevkiyatı görüntülendi
    1. Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e..
    2. 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet..
    3. Amerika'dan TBMM'ye kritik ziyaret!
    4. Bakan Canikli'den önemli açıklamalar
    5. Her şeyi itiraf etmeye başladılar
    6. Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı
    7. Kremlin'den flaş açıklama! Putin,..
    8. Skandal harita! Türkiye'yi yok ettiler
    9. O isimden komünistlere örgütlenme..
    10. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:..
    11. Iğdır'da terör operasyonu: 11 kişi..
    12. Rusya'dan NATO'ya flaş 'füze' çıkışı:..
    13. Borsa günün ilk yarısında yükselişe..
    14. CNN, Tillerson'u uyardı: Osmanlı..
    15. Gümrük kaçağı 30 bin 450 paket sigara..
    16. Galatasaray'da yıldız futbolcu idmana..
    17. Açığa alınan Emniyet Müdürü fuhuş..
    18. Katil İsrail'den Filistinli tutukluya..
    19. UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men..
    20. Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi..
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…