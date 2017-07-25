Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aliyev 255 gazeteciye ev hediye etti

Azerbaycan hükümeti, Ulusal Basın Günü nedeniyle 255 gazeteciye ev hediye etti.

25 Temmuz 2017 Salı 20:31
Aliyev 255 gazeteciye ev hediye etti

İlk Azerice gazete olan Akıncı'nın 1875'teki çıkışının yıldönümünde kutlanan Ulusal Basın Günü kutlamalarında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 255 gazeteciye hediye edilen daireleri teslim etti.

GAZETECİLER BENİM YARDIMCILARIM

Bakü'de yapılan törende konuşan Aliyev, "Yetkililer, ifade özgürlüğü ve medyanın işlerini eksik yapmalarına izin vermeyeceğini biliyor. Bu nedenle gazeteciler benim yardımcılarım. Bunun için size minnettarım." ifadelerini kullandı.

BASIN DOSTU ALİYEV

Aliyev bu hafta yaptığı bir diğer konuşmada da kendisini 'basının dostu' olarak tanımlamış ve Azerbaycan'da medya üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 20:31
  1. aliyev
  2. İlham Aliyev
  3. ulusal basın günü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal karar: Türkiye iadesini istedi, Romanya serbest bıraktı!
    1. Skandal karar: Türkiye iadesini..
    2. Kuzey Irak'ta 9 terörist öldürüldü
    3. Fenerbahçe'yi şok eden sakatlık!
    4. Borsa günü yükselişle tamamladı
    5. Aliyev 255 gazeteciye ev hediye etti
    6. CHP'li vekil ruloyla geldi
    7. Tellere temas etti, ormanda yangın çıktı
    8. Suudi Arabistan'da saray darbesi
    9. Ucuz uçak bileti nasıl alınır ? 
    10. Halep'teki ilerleme girişimi püskürtüldü
    11. İşte, Hizbullah'ın kirli oyunu
    12. İki bakandan Avrupa'ya ders!
    13. O komutan Halep'te öldürüldü
    14. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu!
    15. AYM'den OHAL başvurularına ret
    16. Bir deprem de Bursa'da!
    17. Bir deprem de Gemlik'te
    18. 'Ölmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı..
    19. 8 asker FETÖ'den tutuklandı
    20. İdlib'de Rejim hücreleri bulundu
    İşte bu sözleri yüzünden Görmez'in kalemini...
    İşte bu sözleri yüzünden Görmez'in kalemini...
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...