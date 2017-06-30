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Alişan Cumurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "evlilik" sözü veren şarkıcı Alişan ilk adımı attı. Alişan, dün akşam düzenlenen törenle Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlandı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:35
Alişan Cumurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından düzenlenen ifftar programında evleneceğini söyleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz veren Alişan, bu sözü tutma yolunda ilk adımı attı.

Alişan, dün akşam ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile Tarabya'da nişanlandı. Çiftin yüzükleri Esra Erol'un eşi Ali Özbir tarafından takıldı.

Erdoğan düğüne katılacak

Eda Erol ile Kasım ayında evlenecek olan Alişan, geçtiğimiz günlerde katıldığı iftar davetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düğününe davet etti. Erdoğan, "Ya kız istemeye geleceğim ya düğününe" diyerek söz verdi. (Yenişafak)

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:35
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