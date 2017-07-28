Alın size Nazi Almanya’sı!

HAKAN ÖZTÜRK/ANKARA - Yıllarca Almanya’da yaşayan ve Nazi uygulamaları karşısında kendini öldürmek isteyen acılı anne K.T. Akit’e yaşadıklarını anlattı.

‘KÜÇÜK ÇOCUKLARI ALDIRACAĞIM’ TEHDİDİNDE BULUNDU

- Çocuğunuz nasıl elinizden alındı?

17 yaşına gelince büyük kızım anormal davranışlarda bulunmaya başladı. Kızım bize gelerek, ‘Ben artık diskoya gitmek istiyorum. Bana karışmayın, serbest yaşamak istiyorum. Okulda Alman arkadaşlarım gidiyor ben de onlarla birlikte diskoya gideceğim” demeye başladı. Anne ve baba olarak bizler kızımıza, ‘Bizler Müslüman insanlarız ve onlar gibi yapamayız’ dediysek de dinletemedik. Bizi dinlemeyen kızımız artık gece geç gelmeye başlaması üzerine babası bir kez tokat attı. Kızımız hemen Gençlik Dairesi’ne giderek bizimle ilgili şikayette bulundu. Bunun ardından bizi aradılar ve çocuğun pasaportu ile diğer belgelerini istediler. Biz istediklerini alıp götürdük. Gençlik Dairesi’nde 7-8 kişilik memurlardan oluşan Almanlarla birlikte bizi bir odaya aldılar ve bizi sıkıştırmaya başladılar. 3 ve 5 yaşında olan diğer çocuklarımı asla vermeyeceğimi söyleyerek eşimle birlikte odadan çıkıp gittik.

NAZİ ALMANYASINDAKİ GİBİ...

- 3 ve 5 yaşındaki çocuklarınız nasıl alındı elinizden peki?

Büyük kızımızın elimizden alınmasının ardından 5-10 gün geçtikten sonra 3 ve 5 yaşında olan çocuklarımın gittiği anaokulundan telefon geldi ve çocuklarımızı alıp götürdüklerini söylediler. Hitler’in yaptığı gibi ellerinde belgelerle 7-8 kişi çocuklarımın gittiği anaokuluna gitmişler ve zorla çocuklarımızı alıp götürmüşler. Çocukları vermemek için anaokulu öğretmeni direnmiş fakat kendisini de tehdit etmişler. Bu iki çocuğumuzun da alınmasıyla benzerinin Nazi Almanyasında görüleceği şekilde hayatımızda zor günler yaşamaya başladık.

3 ve 5 yaşındaki çocuğumuz anaokulundan kaçırıldı fakat hiç bir şekilde çocukların nerede olduklarını söylemediler ve bize göstermediler.

21 GÜN SONRA İLK MAHKEME OLMUŞ

- Mahkeme süreci ne zaman başladı?

İki çocuğumuz elimizden kaçırıldıktan 21 gün sonrasında ilk mahkememiz oldu. Mahkemenin ardından yani çocuklarımızın alınmasından tam 23 gün sonra çocuklarımızı bize gösterdiler. Anaokulundan Alman devleti çocuklarımızı alıp kaçırdı ve tam 23 gün boyunca çocuklarımızı göremedik.

ÇOCUKLARI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRMÜŞLER

- 23 günün ardından çocuklarınızı ilk olarak nasıl gördünüz?

Çocuklarımızla ilk buluşmamızı dahi başlı başına Nazi uygulamasıyla yaptırdılar. Daha iyi anlaşılması için şehirleri örnek vererek anlatmak istiyorum. Çocuklar Düzce’de tutuluyor biz ise Diyarbakır’da oturuyoruz ama buluşma yeri İzmir gibi olan uzaklıktaki yerlerde yaptırılıyordu. Çocuklarımızın izini bulmamamız için değişik yerlerde görüşmemizi sağladılar. Çocuklar bizi gördüklerinde anne ve baba olarak bacaklarımıza sarıldılar. Kendilerini eve götürmemizi istediler. Çocuklarımızın bu durumu karşısında eşimle birlikte kahrolduk. Ayrılma aşamasında ise küçücük çocuklarımızı sürükleyerek bizden yeniden koparıyorlardı.

“23 GÜNDE ÇOCUKLARIMA TÜRKÇE’Yİ UNUTTURDULAR!”

- Çocuklarınızla buluştuğunuzda Alman yetkililerin talimatını aynen uyguladınız mı?

Kesinlikle dediklerini yapmadık. Dünya yıkılsa o lafı çocuklarıma söylemeyeceğimi Almanlara söyledik. Onların verdikleri talimatları dinlemedik ve çocuklarımızın yanında Türkçe konuştuk ve ben anne olarak dayanamayarak çocukların yanında bayılmışım. Eşime çocuklar, ‘Baba biz niye buradayız? Bizi neden sizden aldılar?’ diye sormuşlar ama babası cevap verememiş. 23 günlük gibi kısa bir süre içinde küçük çocuklarıma ne yaptılarsa Türkçe’yi unutturmuşlar. Büyük kızımıza dua öğretmemizden bile Almanlar rahatsızlık duyarak belgelere bu rahatsızlığı yazmışlar.

YUVAMIZ NAZİ UYGULAMASIYLA YIKILDI

- Çocuklarınızı nasıl kaçırdınız?

66 gün sonrasında büyük kız pişman olup eve geri geldi. Bizlere pişman olduğunu ve aile hakkında yalan bilgiler söylediğini anlattı. Büyük kız, avukata bir yazı vererek anlattıklarının hepsinin iftira olduğunu söyledi. Avukata verilen yazı üzerine her şeyin iftira olduğundan hareketle çocuklarımızın hepsi bize geri verildi. Bize çocukların verilmesinin hemen ardından babaları uçak biletlerini alarak benimle birlikte Türkiye’ye gönderdi. Kendisi Almanya’da kaldı. Çocukların Türkiye’ye gitmesinin bir iki gün sonrasında eve baskın yaparak çocukları aradılar. Türkiye’ye böylece çocukları kaçırmış oldum. İşte o andan itibaren bütün hayatım ve yuvam yıkıldı.

HİTLER ALMANYASI...

- Hitler döneminde olduğu gibi Almanya’da Nazi zulmüyle karşılaştığınızı anlatıyorsunuz yani…

İşgalci Nazi subayları Slovenya ve Polonya’nın ücra köylerindeki bebekleri testlere tabi tutup ailelerden zorla koparıp kaçırıyorlardı. Hitler döneminde, engelli çocuklar gaz odalarında öldürülüp cesetleri yakılıp yok ediliyordu. Tıpkı Hitler döneminde olduğu gibi bugün de Alman devleti, Türklerin elinden çocukları zorbalıklarla alıyorlar. Aldıkları binlerce Müslüman çocuğu Hristiyanlaştırıyorlar. Bize Almanya’da yaşattıkları aynı şekilde Hitler Almanyasında yaşanmıştır.

ÇOCUKLARI ALMANYA’YA GÖTÜRSEM YİNE ALIRLAR

- Almanya’ya bir daha çocuklarınızı götürmeyi düşünüyor musunuz?

Çocuklarımız elimizden alındığında her sabah Almanya’da çocuğumuzu alan kurumun önüne giderek vermeleri için yalvarıyordum. Beni memurlar her gittiğimde kovuyorlardı ama bir anne olarak duramayıp tekrar ertesi gün yine gidiyordum. Ben çocuklarımı Almanya’ya götürmüş olsam anında yine elimden alırlar ve o eski kâbus dolu günleri yeniden yaşarım. Çocuklarım elimizden alındığında yaşamanın hiç bir anlamı olmadığını düşünerek intihar edip kendimi öldürmek istedim. Alman devleti, bizlere çok büyük acılar yaşattı ve bu nedenle Türkiye’ye kaçıp geldik.

Hitler kafalılar, 17 yaşındaki kızını elinden aldılar, 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını ise okuldan alıp sürükleyerek kaçırdılar Almanya’da yaşadığı travmayı atlatamayan anne, “Ben çocuklarımı Almanya’ya götürmüş olsam anında yine elimden alırlar ve o eski kâbus dolu günleri yeniden yaşarım” diyor.