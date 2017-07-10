Aliağa’da tek şerit uyarısı

Karayollarının yapım ve bakım çalışmaları sürdürülen bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir’de de, Aliağa-Çaltılıdere arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik bölümden ulaşım tek şeritten sağlanacağı ifade edildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"Aliağa-Ayvalık yolunun gidiş yönü 14-20 kilometreleri, Aliağa mevkisi yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak. Geçişler yolun diğer şeridinden gidiş-geliş şeklinde yapılacak."

Aliağa-Ayvalık arasında kalan kara yolunda özellikle yaz döneminde oluşan araç yoğunluğa dikkat çeken uzmanlar, KGM tarafından yürütülen yapım ve bakım çalışmaları kapsamında tek şerit halinde sağlanan ulaşımın trafik yoğunluğunu arttıracağı konusunda da vatandaşları uyardı.