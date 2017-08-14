Aliağa’da kurban kesim yerleri ve ücretler açıklandı

Aliağa Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, kentte Kurban Bayramında dini ibadetlerini yerine getirebilmek maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlar için belirlediği yerleri açıkladı. Komisyonda alınan karara göre vatandaşların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesinde, Aliağa Belediyesi Tamir Bakım Atölyesinde, Aliağa Belediyesi Çarşamba Pazarı Pazar Yerinde, Viking Evleri Meydanında, Yeni Şakran Mezbahanesinde, Petkim Siteler Petkim İlköğretim Okulu Araç Yıkama Yerinde ve Petkim Site Lokal 3 Arkası Araç Yıkama Yerinde kurbanların kesimini yapabileceği bildirildi. Belirlenen kesim yerleri dışında cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmeyeceğide belirtildi.

Kurbanlarını görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü büyük baş hayvan için 240 TL, küçükbaş hayvan için 70 TL, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri içinse büyük baş için 220 TL, küçükbaş için 60 TL ücret alınmasına da karar verildi.