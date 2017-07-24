Aliağa’da haşerelere karşı sokaklar ilaçlanıyor

Aliağa ilçesinde, sıcak yaz günleriyle birlikte sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelerin vatandaşları olumsuz etkilememesi için bir çalışma başlatıldı. Aliağa Belediyesi ekipleri de, yoğun mesai harcayarak ilaçlama çalışmalarına hız verdi. İlaçlamalar esnasında ise Sağlık Bakanlığınca etken madde ve ruhsatları onaylanmış insan sağlığını tehdit etmeyecek ilaçların kullanıldığı bildirildi.

Vatandaşların yaz mevsimini en iyi şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, "Sinek ve haşerelerin çoğalması özellikle yaz aylarında en çok şikâyet aldığımız konuların başında geliyor. Vatandaşlarımızdan gelen öneri ve talepleri de dikkate alarak ilaçlama çalışmalarını etkin bir şekilde yürütüyoruz. Gündüz saatlerinde larva ilaçlaması akşam saatlerinde rüzgarsız havalarda ise açık hava ilaçlaması yapıyoruz. Sıklaştırdığımız çalışmalar ile sivrisinek ve haşere sorununu en aza indirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza sorumluluk sahamızdaki tüm bölgelerde devam edeceğiz" dedi.