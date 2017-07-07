Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci kez toplandı

Aliağa Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci oturumu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis salonundaki toplantı da, gündeme alınan önergeler görüşüldü. Bu önergelerden bazıları oylanarak kabul edildi. 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek yapılmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da oylandı. Yapılan oylamada ek bütçenin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.