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Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci kez toplandı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda gündeme alınan bazı konular görüşüldü.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:05
Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci kez toplandı

Aliağa Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci oturumu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis salonundaki toplantı da, gündeme alınan önergeler görüşüldü. Bu önergelerden bazıları oylanarak kabul edildi. 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek yapılmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da oylandı. Yapılan oylamada ek bütçenin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:05
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