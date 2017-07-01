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Aliağa caddeleri ışıl ışıl

İzmir’deki Aliağa ilçe belediyesi, kentteki Atatürk Caddesini aydınlatmalarla ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26
Aliağa caddeleri ışıl ışıl

Aliağa’da, kent merkezindeki trafik sorununa çözüm olabilmesi için imar kurallarına uygun bir şekilde trafiğe açılan Atatürk Caddesi, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla rengarenk görünüme kavuştu. Işıklandırmalarla ilgi çeken cadde görenlere memnun ederken, Aliağa’ya misafir olan vatandaşlar görüntülere hayran kaldı.

Görsel güzelliği ile dikkat çeken aydınlatma direkleri led özelliği sayesinde standart sokak lambalarına göre de enerjide yüzde 50 tasarruf sağladığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26
  1. Atatürk
  2. İzmir
  3. Aliağa
  • YorumcuYorumcu56 dk önce
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