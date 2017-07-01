Aliağa caddeleri ışıl ışıl

Aliağa’da, kent merkezindeki trafik sorununa çözüm olabilmesi için imar kurallarına uygun bir şekilde trafiğe açılan Atatürk Caddesi, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla rengarenk görünüme kavuştu. Işıklandırmalarla ilgi çeken cadde görenlere memnun ederken, Aliağa’ya misafir olan vatandaşlar görüntülere hayran kaldı.

Görsel güzelliği ile dikkat çeken aydınlatma direkleri led özelliği sayesinde standart sokak lambalarına göre de enerjide yüzde 50 tasarruf sağladığı ifade edildi.