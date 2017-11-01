Ali Turan 'eşcinsel' iddialarına ateş püskürdü

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'da forma giyen Ali Turan, kendisi hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü.

Bir gazetede çıkan haberde Ali Turan'ın, 2015 yılında evlendiği eşinden "Kendimi erkek gibi hissetmiyorum" diyerek ayrıldığı iddia edilmişti.

Çıkan haberlerle ilgili olarak basın açıklaması yapan Ali Turan, bu haber hakkında yasal işlem başlatacağını belirtti.

Ali Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Her evlilikte olabileceği gibi bizim evliliğimizde de mahkemece şiddetli geçimsizlik olarak tanımlanan bir takım anlaşmazlıklar meydana geldi ve mahkemece gizlilik kararı verilen bir yargılama neticesinde boşandık.

Aile kurumu kadın erkek ilişkileri doğup büyüdüğüm coğrafya gereği bağlı olduğumuz değerler silsilesi nedeni ile ne evliliğim hakkında ne ayrılığım hakkında en ufak bir beyanım olmadı. Ancak bugün Takvim gazetesinin bir eki olan saklambaçta Doğan Savaş imzası ile yayınlanan alçak bir saldırının hedefi oldum. Bu saldırıda benim ağzımdan hiç kullanmadığım bir cümle kullanılmış gibi ifade edilmiş, haber başlığından başlamak üzere tamamı yalan ve çarpıtmalarla dolu bir takım ifadeler kullanılmıştır.