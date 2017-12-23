Ali Poyrazoğlu Türk erkeklerine hakaret etti
Ali Poyrazoğlu, verdiği röportajda, Türk erkeklerine "Kıro, maço ve cahil" diyerek hakaret etti.23 Aralık 2017 Cumartesi 15:18
Ali Poyrazoğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda, kendisine sorulan “Türk erkeklerinin en itici üç özelliği nedir sence?” sorusuna tepki çekecek bir cevap vererek, “Kırolukları, maçolukları ve tehlikeli cehaletleri. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. O insanlar çok tehlikeli olur. Bu kadınlar için de geçerli…” dedi.