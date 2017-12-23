Ali Poyrazoğlu Türk erkeklerine hakaret etti

Ali Poyrazoğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda, kendisine sorulan “Türk erkeklerinin en itici üç özelliği nedir sence?” sorusuna tepki çekecek bir cevap vererek, “Kırolukları, maçolukları ve tehlikeli cehaletleri. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. O insanlar çok tehlikeli olur. Bu kadınlar için de geçerli…” dedi.