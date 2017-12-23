Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ali Poyrazoğlu Türk erkeklerine hakaret etti

Ali Poyrazoğlu, verdiği röportajda, Türk erkeklerine "Kıro, maço ve cahil" diyerek hakaret etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:18
Ali Poyrazoğlu Türk erkeklerine hakaret etti

Ali Poyrazoğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda, kendisine sorulan “Türk erkeklerinin en itici üç özelliği nedir sence?” sorusuna tepki çekecek bir cevap vererek, “Kırolukları, maçolukları ve tehlikeli cehaletleri. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. O insanlar çok tehlikeli olur. Bu kadınlar için de geçerli…” dedi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:18
  1. Ali Poyrazoğlu
  2. posta gazetesi
  • Nazif çağanNazif çağan7 sa önce
    Kendisi gavurmuymuş.......
  • Sebahattin Sebahattin 8 sa önce
    Sen kendine bak, pornocu ......
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 8 sa önce
    Erkekleri bayağı iyi tanıyor bu zat!!!Demekki çok çekmiş!!! Yakınen çok yakınen iyi bilir!!!
  • ErolErol8 sa önce
    o pembe kimline baksin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
  1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  9. Lider, Adana'da yara aldı
  10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
  20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi