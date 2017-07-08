Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Final Turnuvası'nda yarın yapılacak İngiltere ve Almanya B Grubu maçını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'deki David Petriashvili Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Silver Koiv (Estonya) ve Daniel Da Costa (Lüksemburg) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Vadachkoria (Gürcistan) üstlenecek.

Kaynak: AA