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Ali Koç'tan uyarı: Çocukların burununu hafifçe sürtmelisiniz

Aile şirketi sahiplerini uyaran Ali Koç, çocukların başka şirketlerde burnunun sürtülmesi olayına önem verdiğini belirtti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:35
Ali Koç'tan uyarı: Çocukların burununu hafifçe sürtmelisiniz

Türkiye’deki aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini amaçlayan Aile İşletmeleri Derneği'nin (TAİDER) 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi dün gerçekleştirildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Aile Şirketlerinde Ben'den Biz'e Doğru temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında Yeni Küresel Konjonktürde Aile Şirketlerinin Yeri başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Aile şirketlerinin sağlıklıyken devredilmesinin öneminin altını çizen Ali Koç, kurucu veya ikinci nesillerin bir sonraki nesle şirketi sağlıklı iken, bıçak kemiğe dayanmadan devretmesinin çok faydası olduğunu vurguladı. Koç, ailelerin zaman zaman bir araya gelip etkinlik yapması gerektiğini kaydederek, "Bunu göz ardı etmeyin, 'aile bağlarını bir arada tutmak için belki birbirinize mahkum olun' lafı belki çok ağır olacak ama birbirinize bağlı ve bağımlı olmaya çok önem verin" dedi.

'Çocukların burnunu hafifçe sürtmelisiniz'

Bıçak kemiğe dayanmadan yapılması gerekenlerden bir tanesi de genç nesillerin hazırlanması olduğunu kaydeden Ali Koç, şu görüşleri paylaştı: "Aile fertlerinin aile şirketleri dışında deneyim kazanmasına çok önem veriyorum. Başka şirketlerde hafif burun sürtme olayı. Fakat çocuklara kıyamıyoruz. Şimdi bazı dostların kulakları çınlayacak, gençlerin kullandığı arabalara falan hayret ediyorum. Evet çocuklarımız her şeyimiz ama bazen onları birazcık daha zorlamayarak, ilerisi için yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Nasıl profesyoneller kendilerini kariyerine hazırlıyorsa aile şirketlerinden gelen hissedar çocukların da o şekilde hazırlanması lazım. Ayrıca çalışan hissedarın çift şapkasının olmaması gerek. Hem çalışan hem de kendisini denetleyen pozisyonda yönetim kurulunda olunmaması da önemli."

En büyük problemin aile fertlerinin kariyer planlaması olduğuna dikkat çeken Koç, "Aile yapısında sayılar arttıkça bu tür problemler katlanarak artıyor. Senin çocuğun daha iyi yerde çalışıyor gibi. Veya bu kısmını daha dikkatli söylemem lazım, gelinler damatlar eşlere baskı yapıyor. Bunlar, ailelerin bölünmelerine, parçalanmalarına sebep olan en önemli unsurlar. Biz 3 kardeş aile anayasamızda çocuklarımızın eşlerinin işe dahil olmaması prensibini koyduk" dedi.

Aile şirketleri küresel ekonominin yüzde 70'i

Dünyanın en değerli markalarının yüzde 80'inin sahibinin aile şirketleri olduğunu belirten Koç, 50 yıl önce aile şirketlerinin rekabetçiliklerini kaybedeceği, ekonomide önemli yerleri olmayacağı görüşlerinin bulunduğunu ancak tam tersinin meydana geldiğini ve aile şirketlerinin küresel ekonominin yüzde 70'ini oluşturduğunu kaydetti. Aile şirketlerinin en önemli olumlu yönlerinden birisinin uzun vadeli planlama olduğunu dile getiren Koç, bu şirketlerin gelecek nesilleri düşünerek hareket ettiğini, kısa vadeli dalgalanmalardan daha az etkilendiğini bildirdi.

Zirvede TAİDER Başkanı Aydın Öğücü de son 25 yıldır aile şirketlerinin öneminin anlaşıldığını ve konuşulduğunu kaydederek, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinin yeni nesle devirde olduğunu belirtti. Öğücü, aile şirketlerinin yüzde 30'unun ikinci nesilde, yüzde 12'sinin üçüncü nesilde yüzde 3'ünün ise 4'üncü nesilde olduğunu söyledi.

Kaynak: dunya.com

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 09:35
  1. Ali Koç
  2. koç holding
  3. Koç Holding Yönetim Kurulu
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