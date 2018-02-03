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Ali Koç'tan sürpriz hamle!

Fenerbahçe başkan adayının başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere, futbol takımı ve amatör branşlar için ciddi planları bulunuyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:00
Ali Koç'tan sürpriz hamle!

Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, 2-3 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekibi ile bir yılı aşkın süredir hem seçime, hem de göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelere odaklanan Koç’un, 7 Şubat’taki basın toplantısıyla merak edilen konulara da cevap vereceği ifade edildi.

Ali Koç’un başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere, futbol takımı ve amatör branşlar için ciddi planları bulunuyor. Bu üç önemli konu ile ilgili öne çıkan detaylar şöyle;

Borcu yapılandırma

Koç, Divan Kurulu’nda ve daha önce yaptığı konuşmalarda özellikle ekonomik tablo ile ilgili duyduğu endişeden bahsetmişti. Bu yüzden ilk olarak kulübün mevcut borcunun yapılandırılması üzerine çalışılıyor. Konularında uzman bankacı ve finansçılar yoğun mesai harcıyor. Borcun yapılandırılmasıyla beraber kulübün rahat bir nefes alması amaçlanıyor.

Futbol aklı geliyor

Ali Koç, Avrupa’da birçok kulübü zirveye çıkarmış profesyonel futbol yöneticileriyle bir araya geldi. Buradaki temel nokta ise bu isimlerin çalıştırdıkları kulüpleri; belli bir bütçe ile planlı, programlı şekilde adım adım zirveye ulaştırması oldu. Şu an 3-4 aday söz konusu olsa da nihai karar henüz verilmedi. Seçimin kazanılması durumunda bu adaylardan biri ile anlaşma sağlanacak ve futbol takımının idari ve sportif açıdan profesyonel ellere emanet edilmesi sağlanacak.

Kuyt ile temas

Sarı-lacivertli takıma önemli katkılar sağlayan, performansının yanısıra profesyonelliği ve çalışmasıyla da herkese örnek olan Dirk Kuyt ile Ali Koç’un yakın temas halinde olduğu öğrenildi. İkilinin sürekli fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı. Ancak Kuyt’ın kulüpte görev alıp almayacağı ise henüz belirsiz.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:00
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