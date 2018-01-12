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Ali Koç'tan büyük sürpriz!

Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Sponsorlukla ilgili görüşmenin detayları ortaya çıktı.

12 Ocak 2018 Cuma 09:39
Ali Koç'tan büyük sürpriz!

Otomotiv ve yan sanayisinin Avrupa’daki Detroit’i diye nitelendiriliyor Bursa. Gıdadan turizme geniş bir yelpazeye dayalı bir ekonomi içerisinde. Ancak nedense sporda ekonomiden istediğini pek alabilmiş değil. Oysa Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un dışında şampiyon olan tek takım Bursa. Türkiye’nin en modern stadına kavuşalı daha birkaç yıl oldu. 45 bin kişilik Timsah Arena, ayrıca en fazla koltuk kapasitesine sahip. 
 
52 bin kişilik Galatasaray, 50 bin kişilik Fenerbahçe statlarının ardından Süper Lig’de üçüncü sırada. Beşiktaş ve Trabzonspor’un da üzerinde. 
Ancak nedense sponsoru yok. 
 
Türkiye’nin en modern stadı
  
Türkiye’de toplam 188 şirket 18 takımda 264 sponsorluk yapıyor. 
En fazla sponsorluğu inşaat, finans, hazırgiyim sektörleri üstleniyor. Bu şirketlerin 6 tanesi ise stadyumlara isim vermiş durumda. Vodafone Beşiktaş’ın, Türk Telekom Galatasaray’ın, Ülker Fenerbahçe’nin, Medical Park Trabzonspor’un, 3’üncü İstanbul Başakşehir’in, Bahçeşehir Okulları Alanyaspor’un stadının adını üstlendi. Ancak 4’üncü şampiyon Bursa’nın Timsah Arena olarak bilinen o modern stadı “Büyükşehir Belediye” adını alabildi sadece… Ancak son günlerde özel bir gelişme yaşanıyor. Bursa ve şehrin futbol kulübü için.
 
İlk görüşme Rahmi Koç ve Ali Koç’la 
 
Hatırlayacağınız üzere aralık ayında Bursaspor Başkanı Ali Ay, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Koç ile İstanbul’da buluşmuştu. Bu yıl 50’nci yılını kutlayacak olan TOFAŞ’ın kuruluşunun hatırlatıldığı bu mini toplantıda Bursaspor’un sponsorluğu gündeme geldi. Görüşmenin ilk adımı olumlu geçti. Bu hafta başında da Koç-Timsah görüşmesinin ikinci ayağı gerçekleşti.
 
İkinci görüşme stadyumda yapıldı
 
Bu kez Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüşen Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen oldu. Bursaspor’un stadını gezen Çimen’e bilgiler verildi, sunum yapıldı. Masada olan ilk fiyat teklifi 4 milyon Euro. Bu anlaşmanın da 5+5 yıl süresinde yapılması konuşuluyor. 

Bunun dışında göğüs reklamı da gündemde. Ancak stadyuma isim verilmesi en ciddi konu. Hatta Koç Holding Yönetim Kurulu Toplantısı’nda da konu netlik kazanacak. 
Türkiye’de futbolu şampiyonluğuyla renklendiren, 4  büyüklerin şampiyonluk tekelini yıkan Bursaspor nam-ı diğer ‘Timsahlar’ın Koç ile anlaşması yeni bir başlangıç olabilir. 
 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:39
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