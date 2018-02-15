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Ali Koç'tan 100 milyon Euro'luk anlaşma

"Güçlü sermaye koyacağım" diyen Ali Koç'un, 100 milyon euroluk bir sponsorluk planladığı öğrenildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:25
Ali Koç'tan 100 milyon Euro'luk anlaşma

Fenerbahçe'de bir önemli gelişme de mali kaynak konusunda yaşanıyor. Başkan Adayı Ali Koç'un, üyelerle yaptığı toplantıda, "Güçlü bir sermaye koyacağım" çıkışıyla yönetim de hareketlendi. Koç'un sözünü ettiği miktarın ne olacağı konusunda yapılan çalışmalarda 100 milyon euro rakamına ulaşıldı.
 
Türk Lirası karşılığı 470 milyonu geçen paranın Ali Koç tarafından sponsorlar vasıtasıyla kulübe gireceği de tespit edildi. Başkan Aziz Yıldırım da bu gelişme üzerine hemen harekete geçti.
 
AŞAĞI KALMAYACAK

Yıldırım'ın da Ali Koç'un koyacağı miktarda bir kaynak sağlamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Başkan Yıldırım'ın yeni kurulacak yönetimde paralı iş adamlarından sağlayacağı sponsorluk gelirleriyle, Ali Koç'un vadettiği ölçüde bir rakamı ortaya koymak için önemli girişimler yaptığı da belirtildi. Bu konuda Yıldırım'ın yaptığı girişimlerin çok olumlu ilerlediği şeklinde bilgiler de var.
 
40 YAŞ ALTINDA KOÇ EĞİLİMİ

Kongre rüzgarlarının sert şekilde estiği F.Bahçe'de, bugünlerde 'Seçimi kim kazanacak?' sorusu da en çok konuşulan konulardan. Üyelerin nabzını tutan camianın tecrübeli isimleri, gençlerde Ali Koç'a yönelik ciddi bir eğilim olduğunu söylüyor. Özellikle 40 yaş altı üyelerin Koç'a ağırlıklı olarak destek vereceği iddia ediliyor. 40 yaş üstünde olanların eğilimi ise Yıldırım.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:25
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