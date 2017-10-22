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Ali Koç itiraf etti: Aziz Yıldırım karşısında kazanma şansım...

Fenerbahçe'de gelecek yıl düzenlenecek seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım ile girişeceği yarış hakkında sürpriz bir itiraf geldi

22 Ekim 2017 Pazar 15:05
Ali Koç itiraf etti: Aziz Yıldırım karşısında kazanma şansım...

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ isimli programa katılan Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü’ne başkan adayı olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'Kazanma şansım...'

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile bir araya geldiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Ali Koç’un kesinlikle adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtti. Konu ile ilgili sohbet ettiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, Ali Koç’un “Kendime söz verdim. Bu nedenle adaylıktan asla vazgeçemem. Ancak Aziz Yıldırım ‘Ben aday olmuyorum’ demezse kazanma şansım çok yüksek değil” dediğinin söyledi.

Abdurrahim Albayrak, Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanı olmayı hak eden bir isim olduğunun da altını çizdi. Galatasaray ile Fenerbahçe başkanlarını kıyaslayan Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli iş insanlarının takımlarına sahip çıktıklarını, Galatasaraylı iş insanlarının ise daha çok bu işlerden uzak durmayı tercih ettiğini savundu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 15:05
  1. Hakan Çelik
  2. Aziz Yıldırım
  3. Ali Koç
  4. Abdurrahim Albayrak
  • TcTc16 sa önce
    Aziz yıldırım kalsın koç boynuzludur kafa atar
  • EyüpEyüp19 sa önce
    adam şike davasından aklanırsam bırakacağım demiş di ama bırakmıyor adamı rahat bırakın belkide adam fenerbahçe başkanı olduğu dönemlerde galatasaray ve beşiktaşın şampiyon olmasından zevk alıyordur
  • ÖzkanÖzkan20 sa önce
    Aziz , azziizz gitmeden gitmez !!! Babasinin ciftiligi orasi. Bizde fenere destek olmayiz artik, o kadar!! Takimmi yok arkadas , ben suan besiktasliyim!!! Besiktasta Suan güzelseyler oluyo!! Arkadan Basaksehiri görüyoruz büyük takim oluyor , Adamlar cok kosturuyor ufak tefek ayar oldumu Tr nin en iyi Takimlarindan biri olacak!!!
  • HarputluHarputlu20 sa önce
    Hey gidi Yahudi Koç Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olsun vay anam vay
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