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Ali Haydar Efendi’yi rahmetle anıyoruz

Nakşibendi tarikatı Halidiye kolunun son halkalarından olan Yahyalı İsmet Efendi silsilesinden gelen İsmailağa Cemaati’nin lideri ve şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin hocası olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin vefatının 57. yıldönümü.

01 Ağustos 2017 Salı 07:12
Ali Haydar Efendi’yi rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİNakşibendi tarikatı Halidiye kolunun son halkalarından olan Yahyalı İsmet Efendi silsilesinden gelen İsmailağa Cemaati’nin lideri ve şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin hocası olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin vefatının 57. yıldönümü. Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın kendisinden iltifatlarla bahsettiği ve Anadolu topraklarında tasavvuf geleneğini en doğru bir biçimde yaşayan Haydar Efendi, ömrünü İslam’a adadı, talebe yetiştirmeye devam etti. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 07:12
  1. Yahyalı İsmet Efendi
  2. İsmailağa Cemaati
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