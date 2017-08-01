Ali Haydar Efendi’yi rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ - Nakşibendi tarikatı Halidiye kolunun son halkalarından olan Yahyalı İsmet Efendi silsilesinden gelen İsmailağa Cemaati’nin lideri ve şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin hocası olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin vefatının 57. yıldönümü. Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın kendisinden iltifatlarla bahsettiği ve Anadolu topraklarında tasavvuf geleneğini en doğru bir biçimde yaşayan Haydar Efendi, ömrünü İslam’a adadı, talebe yetiştirmeye devam etti.