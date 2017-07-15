Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ali Gürbüz, 2’ncı turda rakibiyle uzun süre güreş tuttu

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, ikinci turda rakibi Serhat Gökmen’i bir puanla yenerek bir üst tura çıktı. Gürbüz’ün, bir saat güreşerek güç kaybettiği gözlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
Ali Gürbüz, 2’ncı turda rakibiyle uzun süre güreş tuttu

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan ikinci tur müsabakaları sona erdi. İkinci turdan 14 başpehlivan çayırda mücadele ederek bir üst tura çıkarken, 2 başpehlivanda güreş yapmadan kurallar gereği bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

16 başpehlivan bugün 3’ncü turda mücadele edecek.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
  1. Kırkpınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karanlık gecenin yıl dönümünde yine kin kustu... Şehit demedi, seccadeye ayakkabıyla bastı
    1. Karanlık gecenin yıl dönümünde yine..
    2. İşte 15 Temmuz'un en ilginç diyaloğu!
    3. Cuntacıların şehit ettiği vatandaşın..
    4. Erzincan’da otlardan çıkan yangın 9..
    5. 15 Temmuz şehitleri anısına koşu
    6. 3 yaşındaki çocuk, 3’üncü kattan aşağı..
    7. Kaymakam Gözen köylerde çalışmaları..
    8. Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın ismi..
    9. Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan..
    10. AK Parti’den Çorumlu şehitlere vefa
    11. Sungurlu’da 15 Temmuz konulu resim..
    12. Voleybolculardan milli birlik ve..
    13. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı..
    14. 15 Temmuz temalı canlı resim havadan..
    15. Kahraman şehit Halisdemir’in kabrine..
    16. Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler..
    17. Tokat’ta otomobil ile beton mikseri..
    18. 15 Temmuz Zirve Tırmanışı yapıldı
    19. İşte tatbikat var diye 'kandırılıp'..
    20. Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait..
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...