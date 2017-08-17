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Ali Bardakoğlu Meral Akşener'in partisine katılacak mı? Resmen açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kurmayı planladığıi partide yer almayı kabul ettiği iddialarına yanıt verdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:06
Ali Bardakoğlu Meral Akşener'in partisine katılacak mı? Resmen açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu, Meral Akşener'in ekim ayında kuracağını açıkladığı yeni partide yer almayı kabul ettiği iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Bardakoğlu, Diyanet işleri başkanlarının siyasete girmesini doğru bulmuyorum diyerek şu açıklamalarda bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLARI SİYASETTEN UZAK DURMALI

“Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, ben diyanet işleri başkanlarının görevdeyken siyasetten uzak durması gerektiği gibi görevden sonra da aktif siyaset içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum.

DİNİ DEĞERLERİN HIRPALANMASINDAN ENDİŞE EDERİM

Çünkü diyanet işleri başkanı bütün Türkiye’nin diyanet işleri başkanıdır. Türkiye’de ve dünyada İslam dini hakkında ve dini hayatın sorunlarıyla ilgili herkese aydınlatıcı bilgiler vermek durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlarının siyasetin ayrıştırıcı ve doğal olarak gruplandırıcı atmosferine girmesinin dini değerleri hırpalanmasından endişe ederim.

HİÇBİR PARTİDEN TEKLİF GELMEDİ

Bardakoğlu, bu tavrının bilindiğini, bu yüzden bugüne kadar hiçbir partiden siyaset teklifi gelmediğini, siyasete de sıcak bakmadığını vurguladı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:06
  1. Ali Bardakoğl
  2. Meral Akşener
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