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'Ali Babacan kabineye giriyor' iddiası

Kabinede yapılması beklenen mini revizyonda Ali Babacan'ın yeniden görevlendirilmesi bekleniyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
'Ali Babacan kabineye giriyor' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılan referandumdan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu.

Kurucusu olduğu AK Parti'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede ve teşkilatlarda bazı değişiklikler yapacağı kulislerde konuşuluyor.

ALİ BABACAN İSMİ GÜNDEMDE

Türkiye'nin en önemli ekonomi gazetesi olan Dünya Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın imzasıyla çıkan haberde; kabinede yapılacak mini revizyonla, Ali Babacan da göreve gelecek.

YENİ YOLA YENİ İSİMLERLE DEVAM

Kabinede yapılacak değişiklik, 21 Mayıs'ta yapılan AK Parti kongresinden sonra kulislerde en çok konuşulan konu oldu.

Hükümetin yıl sonuna kadar olan 180 günlük yol haritasını ortaya koyacağı eylem planı açıklanmadan önce kabinedeki revizyonun gerçekleştirileceği ve yola yeni isimlerle devam edileceği dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
  1. Ali Babacan kabinede
  2. Ali Babacan
  3. Kabine değişikliği
  • AliAli1 sa önce
    Vergi ile milleti bezdiren Mehmet şimşek yerine uygundur
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Ali Babacan lıdönemler, her türlü mali krizlerden uzak , parasal bolluğun yaşandığı dönemlerdi. Göz önünde olmayı sevmeyen, günü birlik tartışmalardan uzak yapısıyla konjonktür farklı olsada faydalı olacağına inanıyorum.
  • İsrail Babcanİsrail Babcan1 sa önce
    İsrailcidir, "israil ile ortak çıkarlarımız var" sözü ona ait. Şöyle Refah hükümetindeki gibi bir kabine bir türlü olmadı olmuyor.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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