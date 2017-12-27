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Ali Ağaoğlu üniversiteye hibe etmişti!

Ali Ağaoğlu’nun, 2011’de İTÜ’ye bağışladığı, Türkiye’ye gelen ilk elektrikli araç Tesla’nın kullanılmayıp bir kenara atıldığı ortaya çıktı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:54
Ali Ağaoğlu üniversiteye hibe etmişti!

“Türkiye'de yerli otomobil için “babayiğit” aranmasından çok önce biz bu adımları atmıştık” diyen Ağaoğlu ve Türkiye'ye ilk gelen Tesla'nın başına gelenleri şöyle aktardı:

“2010'da Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye'ye ilk ben getirdim. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ'nün Makina Fakültesi dekanı aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra dönemin İTÜ Rektörü Muhammed Şahin hocayı ben aradım. ‘Hocam bu aracı üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın. 500 aracı ben alacağım' dedim. Kabul ettiler ve ben de aracı İTÜ'ye hediye ettim.”

6 YIL HİÇ SES ÇIKMADI

Tesla'nın teslim töreninde, “Ben bu aracı yurtdışından farkındalık yaratmak için getirttim. Aracın Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dediğini hatırlatan Ağaoğlu şöyle devam etti: “Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili çalışmalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadık. Tesla'nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti. Tesla'yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ'de rektör değişti ve araç rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedildi. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Araca 50 bin dolar masraf çıkarıldı.”

ABD'li ünlü bir üniversiteden İTÜ'yü ziyarete gelen heyetin Tesla'yı görünce imrendiğini aktaran Ağaoğlu, bunun üzerine üniversite yönetiminin aracın kıymetini anlayıp mekatronik atölyesine taşıdığını aktardı. Ancak bu kez de tamiri için bütçe bulunamadığı için aracın yine kaderine terk edildiğini ifade eden Ağaoğlu, “Biz bu durumu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ'nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu' söyledi” dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 08:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MuratMurat24 dk önce
    O yönetim neden mahkemeye çıkartilmiyor.Telefon çalmak 1 kisiye karsi bunlarin yaptigi ülkeye karsi işlenmiş bir suç.
  • MuratMurat24 dk önce
    O yönetim neden mahkemeye çıkartilmiyor.Telefon çalmak 1 kisiye karsi bunlarin yaptigi ülkeye karsi işlenmiş bir suç.
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber1 sa önce
    tübitakın milli otomobili nasıl arif ergin ile birlikte paçavraya çeverdiğini ve yurt dışında kaçak olan sırf dolmabahçe açıklarında cumhurbaşkanını dinlemek için tübitaka gemi alan hasan palazın ortağı arif ergin hala tübitak başkanı iken bu aracın bir kenara atılması çooook normal hatta haber bile sayılmaz neymiş maluş şirket hatırlı ortaklara sahipmiş temizliğede sadakaya en yakınından başlayacaksın yoksa adamı selaniğe sürererler ikinci abdülhamit gibi
  • hakan günerhakan güner1 sa önce
    bu rektörü hapse atalım
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Şimdi bu adamlara hesap sorulmayacak mı.Milletin parası ile milletin önünü kapatan sözde ve sahte akademisyenler ümmetin HAKKI var üzerinizde.
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Adamlar zaten aracı saklamak için senden almışlar.Klasiklerimizden bir sahne daha ..O bölümün ne kadar yetkilisi varsa ve Aracı çürümeye terk edip iade etmeyen kim varsa hala bu milletin parasını yiyor.Zehir zikkim olsun.
  • Beyaz ZenciBeyaz Zenci2 sa önce
    Hukuk bürosu saçmalamış. Her ne kadar hibe yoluyla envartere kaydedilse de şartlı verildiğine dair protokol varsa geri alır. Çünkü daha iyisini yapma şartını yerine getirmemişler.

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