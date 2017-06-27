Ali Ağaoğlu ölümden döndü! Helikopterle acil İstanbul'a getirildi
Bodrum’da tatil yapan Ali Ağaoğlu, jet ski yaparken ters dalgaya yakalanıp kontrolü kaybetti. 2 kaburgası kırılan Ağaoğlu, helikopterle acil olarak İstanbul’a getirildi.27 Haziran 2017 Salı 08:55
Sabah Gazetesi'nin haberine göre işadamıAli Ağaoğlu, arife günü jet ski ile denize açıldı. Ancak manevra yaparken ters dalgaya yakalanınca kontrolü kaybetti. İki kaburga kemiği kırılan Ağaoğlu, helikopterle İstanbul'a getirilip tedavi edildi. İşadamı bir hafta dinlenecek.