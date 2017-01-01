Ali Ağaoğlu: Kampanyaya ben de imza verdim

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan tarihi sit alanı Yason Burnu'nda' alan araştırması yaptığına dair iddiaları yalanladı.Dostlarıyla birlikte geldiği İstinyePark'da, Markalar Sokağında bulunan Masa Restoran'da bir araya gelen başarılı iş adamı, dostlarıyla bir araya gelerek keyifli vakitler geçirdi. Neşeli olduğu gözlenen Ali Ağaoğlu'na, Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan tarihi sit alanı Yason Burnu'nda' alan araştırması yaptığına dair basında çıkan haberler sorulduğunda, "Böyle tarihi ve güzel bir yerin korunmasını ben de istiyorum. Özellikle de arkeolojik ve doğal sit alanı bir bölgeye konut yapılmasını kimse istemez. Kampanyayı imzalayarak ben de destek verdim." diyerek, basında çıkan ve spekülatif amaçlı haberleri değerlendirdi.