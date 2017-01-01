Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na tapuları verdi

Ağaoğlu Maslak 1453'te düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında, Ali Ağaoğlu'nun yanı sıra Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ile sporcular katıldı. Basın toplantısında, 13 sporcuya ve takım kaptanı Çakmak'a Çekmeköy'de yer alacak dairelerin teslimi gerçekleştirildi.

Toplantıda düşüncelerini dile getiren Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, bu sabah duyduğumuz haber bizi çok üzdü. Şehitlerimiz oldu. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün çok mutlu günümüz sevgili Ampute Milli Takımımız birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu dönemde bize mutluluk yaşatıp katkı sağladılar. Kaptan Osman Bey’i ve diğer kardeşlerimi kutlar başarılarının devamını dilerim. Biz her zaman Türkiye’yi temsil eden sporcu, sanatçı kardeşlerimiz olsun katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu çok çok özel bir durum. Osman kardeşim hariç sporcu kardeşlerimizin evleri yoktu. Evlerinin olmaması da bizim için ayrı anlam ifade etti. Allah güle güle, sağlıklı oturmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Bu tür başarıları ödüllendirmek konusunda her şeyi devletten beklememek gerektiğini söyleyen Ali Ağaoğlu; “Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına, Avrupa şampiyonu olduktan ve ülkemize bu gururu yaşattıktan 2 gün sonra bir basın toplantısı düzenledik. Bu toplantıda, oyunculara Çekmeköy Park projemizden birer daire hediye edeceğimizin sözünü verdik. Bugün futbolcularımıza dairelerini teslim etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 11 Ekim günü düzenlediğimiz basın toplantısında şunları söylemiştim. Başarılı kardeşlerimizi ödüllendirmek onlara destek olmak bizim insanlık görevimiz. Devletimiz ödül yönetmeliğinde değişiklik yaparak bundan sonra başarılı olacak Ampute Milli Takımı oyuncularına ödül verilmesini imkân sağlayacak. Fakat bu düzenleme geçmişe dönük başarıları kapsamayacak. Biz bu nedenle özel sektörün önemli bir oyuncusu olarak her şeyi devletten beklememek gerek dedik ve devreye girdik” dedi.

Başarının bir ekip işi olduğunun altını çizen Ali Ağaoğlu; Federasyondan bize gelen sayı 13’tü. Başarı bir takım oyunudur. Bu yüzden antrenörümüz Sayın, Uğur Özcan’a da bir daire hediye ediyoruz.O da bu başarının bir parçasıdır. Takımı o ruhu verenlerden biridir. Bu yüzden 13 olan daire sayısını 14’e çıkarttık. Allah ona da güle güle oturmayı nasip etsin” dedi.