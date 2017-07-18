Algı operasyonuna erken başladılar! İşte Erdoğan'ın karşısına belirledikleri o isim

Ülkemizi hala eski Türkiye zannediyorlar. Daha önce de nice isimler dayatmaya kalkıştılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday' dedikleri Selahattin Demirtaş ve Ekmeleddin İhsanoğlu'na müthiş destek' manşetleri unutulmadı. İngiltere'nin ünlü dergilerinden The Time yine aynı misyonla yayınlar yapmaya başladı.

Emine Ülker Tarhan'lar, Şafak Paveyler ve diğerleri... Neredeyse son 10 yılda 15 adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkardıkları adayların hiçbiri kazanamadı.

Ekmeleddin İhsanoğlu ve Abdullatif Şener de bu isimlerdendi ancak hepsi Erdoğan'ın karşısında seçim kaybetti. Şimdi ise Batı medyasında yer alan isim Meral Akşener.

MHP'den ihraç edildikten sonra kendisine yakın isimlerle birlikte yeni bir parti kuracağını açıklayan Meral Akşener, İngiliz basınında 'Demir Kadın' olarak anıldı. Time dergisi, Akşener'in 'Erdoğan'a meydan okumaya hazırlandığını' yazarak, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yeni rakibi olduğuna işaret etti.

Time dergisi 'Dişi kurt, She - wolf' manşetleri attığı Meral Akşener üzerine yayınladığı analizde, 2019 seçimleri için Akşener'in Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü rakibi olduğu vurgulandı. Dergi,deki yazıda Akşener’den “demir lady” diye bahsedilirken, Erdoğan’ın önümüzdeki seçimlerde en güçlü rakibi olacağı belirtildi.

"Şimdi, Akşener’in adı 2019’da yapılması beklenen başkanlık seçimlerinde Erdoğan’a karşı olası bir rakip olarak söyleniyor. Asistanlar Time’a Akşener’in yeni bir siyasi parti duyurmayı planladığını açıkladı. Mayıs ayında İstanbul’daki evinde Time’a konuşurken, Erdoğan’dan bahsederken yüzü parladı. 'Ben onun rahatını bozdum' dedi, 'Çünkü o benim gerçek bir rakip olduğumu biliyor.'