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Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili öğeleri mi içeriyor?

İstanbul Valiliği tarafından alkollü ortamlarda konser vermesi yasaklanan çocuk şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni klibi, pedofili öğeleri içerdiği yönünde tartışılmaya başlandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 23:59
Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili öğeleri mi içeriyor?

Alkollü ortamlarda konser vermesi yasaklanan çocuk şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni klibi, pedofili öğeleri içerdiği yönünde tartışılmaya başlandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Klipte, oyuncakların olduğu bir çocuk odasında görülen Tilki'nin çocuk kılığına girmesi, makyaj yapması ve müstehcen hareketlerde bulunması büyük tepki çekti. Klipte kocaman bir oyuncak ayıyla yan yana bulunan Tilki'nin klibinin uzmanlar tarafından incelenmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 23:59
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