Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı

Küçük yaşta sahneye sürülen ve türlü ahlaksızlıklar ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki isimli çocuk gaza gelerek 15 Temmuz ile ilgili bir mesaj paylaştı. Soy ismi ‘Tilki’ olan çocuk sosyal medya hesabından 15 Temmuz’un yıl dönümünde “Ben en çok geçen sene bugün orada hiçbir şeyden habersiz tatbikat diye kendilerini ölümün ortasında bulmuş askerlerimizi anıyorum” mesajını paylaştı.

Soyadı ‘Tilki’ olan çocuğa bu mesajın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

MANİPÜLASYONU FETÖ-CHP İŞ BİRLİĞİ BAŞLATMIŞTI

15 Temmuz’da gerçekleşen alçak darbe girişiminin ardından FETÖ’nün medya birimleri ve CHP benzer bir manipülasyon başlatarak ‘masum askerler yargısız infaza maruz kalıyor’ algısı oluşturmaya çalışmıştı.

Bu algı için daha önce trafik kazasında yaralanan ve kafasından kanlar akan bir askerin fotoğrafı kullanılmış ve ‘erin kafasının kesildiği’ iddia edilmişti. Ancak üzerinden çok geçmeden fotoğraf karesinde yer alan asker kameralara konuşarak olayın gerçek yüzünü anlatmış ve 15 Temmuz’dan çok evvel terhis olduğunu açıklamıştı.

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