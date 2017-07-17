Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı

Şarkıcı olduğunu iddia eden ve küçük yaşına rağmen türlü ahlaksızlıklarla gündeme gelen Aleyna Tilki 15 Temmuz’un yıl dönümünde sosyal medya kullanıcıların deyimiyle ‘aptalca’ bir mesaj paylaştı. Çocuk yaşta gaza getirilen ve fikir ürettiğini zanneden zavallı bakın şehit ve gaziler yenine kimi andı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:29
Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı

Küçük yaşta sahneye sürülen ve türlü ahlaksızlıklar ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki isimli çocuk gaza gelerek 15 Temmuz ile ilgili bir mesaj paylaştı. Soy ismi ‘Tilki’ olan çocuk sosyal medya hesabından 15 Temmuz’un yıl dönümünde “Ben en çok geçen sene bugün orada hiçbir şeyden habersiz tatbikat diye kendilerini ölümün ortasında bulmuş askerlerimizi anıyorum” mesajını paylaştı.

 

 

 

Soyadı ‘Tilki’ olan çocuğa bu mesajın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

MANİPÜLASYONU FETÖ-CHP İŞ BİRLİĞİ BAŞLATMIŞTI

15 Temmuz’da gerçekleşen alçak darbe girişiminin ardından FETÖ’nün medya birimleri ve CHP benzer bir manipülasyon başlatarak ‘masum askerler yargısız infaza maruz kalıyor’ algısı oluşturmaya çalışmıştı.

Bu algı için daha önce trafik kazasında yaralanan ve kafasından kanlar akan bir askerin fotoğrafı kullanılmış ve ‘erin kafasının kesildiği’ iddia edilmişti. Ancak üzerinden çok geçmeden fotoğraf karesinde yer alan asker kameralara konuşarak olayın gerçek yüzünü anlatmış ve 15 Temmuz’dan çok evvel terhis olduğunu açıklamıştı.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:29
  1. aleyna tilki
  2. 15 temmuz
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba İddia:Arda Turan'ı yumrukladılar
    1. Bomba İddia:Arda Turan'ı yumrukladılar
    2. 'Demirören'in aile dostu Arda Turan'ı..
    3. 200 bin yıllık insan izleri bulundu!
    4. FETÖ şüphelisi polisten kaçmak için..
    5. TEOG'da "açık uçlu" soru dönemi başlıyor
    6. Futbol camiasında biten transferler
    7. Irak'tan kritik petrol hamlesi
    8. Ve Beşiktaş'a 120 Milyon TL'lik yıldız..
    9. Irak'tan flaş petrol kararı! Dev..
    10. Akıl almaz olay! Yol verme..
    11. Muharrem Usta: Yusuf Yazıcı için 60..
    12. Gizli toplantıda harita başında..
    13. Galatasaray yıldız ismi sağlık..
    14. Hakkari'de patlama! Çok sayıda..
    15. Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz..
    16. O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    17. 'Ayağım da kırılsa oynarım'
    18. İstanbul'da yol kavgasını ayırdı,..
    19. Mısır'da şok görüntü: Cami mahyasında..
    20. Fenerbahçe'de Emre Mor paniği
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Erdoğan’ı koruyan F-16 pilotu… Bakın kim çıktı!
    Erdoğan’ı koruyan F-16 pilotu… Bakın kim çıktı!
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı