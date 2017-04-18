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Alex Telles Avrupa'ya damga vurdu!

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Porto’ya giden Alex Telles, oynadığı futbolla göz kamaştırıyor.

Alex Telles Avrupa'ya damga vurdu!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:08

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Porto’nun yolunu tutan Alex Telles, başarılı performansıyla tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Futbolcuya, çeşitli kulüplerden transfer teklifi olduğu yönünde iddialar var.

Telles, Avrupa Liglerinin en çok asist yapan bekleri sıralamasında zirvede yer aldı. Porto’da bu sezon 10 kez takım arkadaşlarına gol pası veren Telles, kendi değerini de artırmayı başardı.

Alex Telles’in zirvede yer aldığı sıralamada asistleriyle dikkat çeken bek oyuncuları şu şekilde:

(Porto)           Telles           10 Asist
(R.Madrid)   Carvajal          9 Asist
(Monaco)      Mendy           9 Asist
(Rostov)         Kalachev      9 Asist
(R.Madrid)    Marcelo          8 Asist
(Tottenham) K.Walker        7 Asist
(B.Münih)      Alaba             7 Asist
(M.United)    Valencia         7 Asist
(Guingamp)  Marçal            7 Asist
(Napoli)          Ghoulam       7 Asist

 
EtiketlerAVRUPA LİGLERİ HaberleriAVRUPA LİGLERİ
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:08
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