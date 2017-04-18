Alex Telles Avrupa'ya damga vurdu!

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Porto’nun yolunu tutan Alex Telles, başarılı performansıyla tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Futbolcuya, çeşitli kulüplerden transfer teklifi olduğu yönünde iddialar var.

Telles, Avrupa Liglerinin en çok asist yapan bekleri sıralamasında zirvede yer aldı. Porto’da bu sezon 10 kez takım arkadaşlarına gol pası veren Telles, kendi değerini de artırmayı başardı.

Alex Telles’in zirvede yer aldığı sıralamada asistleriyle dikkat çeken bek oyuncuları şu şekilde:

(Porto) Telles 10 Asist

(R.Madrid) Carvajal 9 Asist

(Monaco) Mendy 9 Asist

(Rostov) Kalachev 9 Asist

(R.Madrid) Marcelo 8 Asist

(Tottenham) K.Walker 7 Asist

(B.Münih) Alaba 7 Asist

(M.United) Valencia 7 Asist

(Guingamp) Marçal 7 Asist

(Napoli) Ghoulam 7 Asist