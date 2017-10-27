Alex kimi destekleyecek? Kararını açıkladı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza Storia kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Sambacı, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili, "Başkanlık için kimseyi desteklemem" dedi.

Efsane reggae şarkısı Bob Marley'in futbol oynarken çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir tişörtle kameranın karşısına geçen Alex de Souza, Fenerbahçe'deyken en değerli golünü Galatasaray'a karşı attığını söyledi. Alex, 2010-2011 sezonunda son dakikalarda gelen o gol sayesinde maçı kazandıklarını belirtti.

''BAŞKANLIK İÇİN KİMSEYİ DESTEKLİYORUM''

Fenerbahçe taraftarlarının Alex'e en çok yönettiği sorulardan biri de Fenerbahçe Başkanı olarak Ali Koç'u mu yoksa Aziz Yıldırım'ı mı görmek isteyeceği konusunda oldu. Souza ise şu cevabı verdi:

"Hayır, hiç kimseyi desteklemem. Aziz Yıldırım uzun süredir başkan ve kulüp için harika şeyler yaptı. Ali Koç ise Aziz Yıldırım ile çalıştı. Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele."

"Eğer Ali Koç başkan olursa kulüpte liderlik ya da yöneticilik pozisyonları düşünür müsün?" sorusuna ise Sambacı, "Hayır, hiçbir şey düşünmem. Ne olursa olsun. Ali Koç kazansın ya da Aziz Yıldırım devam etsin, gelmek istemiyorum" yanıtını verdi.

''SEZEN AKSU VE TARKAN'A HAYRANIM''

En sevdiği Türk sanatçıların Sezen Aksu ve Tarkan olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, "Ne zaman Türkiye'yi düşünsem aklıma ilk gelen tablo Kadıköy'de oynanan maçlardır. Hiç bu kadar güzel bir atmosfer görmedim" dedi.

''TÜRKİYE'DE BENİM HİKAYEM SADECE FENERBAHÇE'DİR''

"Galatasaray veya Beşiktaş forması giymeyi düşündün mü?" sorusuna ise Brezilyalı yıldız, şu cevabı verdi:

"Hayır, asla. Galatasaray'a da Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Ama Türkiye'de benim hikayem sadece Fenerbahçe'dir."

''EN İYİ MAÇIM CSKA''

Sarı-lacivertli formayla oynadığı en iyi maçın 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan CSKA Moskova karşılaşması olduğuna değinen Alex, "Başımdan geçen en iyi maç Fenerbahçe-CSKA Moskova karşılaşmasıydı. Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe'nin gruptan çıkmasını sağlayacak bir maçtı. Benim için gerçekten çok önemli bir gündü" ifadelerini kullandı.

''AKLIMA İLK GELEN TABLO KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR''

Türkiye denince aklına ilk olarak Kadıköy'ün atmosferinin geldiğini belirten başarılı futbolcu, "Ne zaman Türkiye'yi düşünsem aklıma ilk gelen tablo Kadıköy'de oynanan maçlardır. Hiç bu kadar güzel bir atmosfer görmedim. Hep evimin arka bahçesi gibi hissettim. Bu formayla çok mutluydum, özellikle kendi sahamızda" diye konuştu.

''HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK''

Hayata dair pişmanlığının olmadığı belirten Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Gerçekten hiç yok. Şu an her şey yolunda. Önce kararlar veririz. Sonra bu kararların pozitif mi negatif mi olduğunu değerlendiririz. Geriye dönüp baktığımda pişman olduğum hiçbir şey yok" dedi.