Alex için flaş Galatasaray iddiası

Alex’in Mart ayında İstanbul’a gelerek bazı etkinliklere katılacak olması daha şimdiden Fenerbahçe’de küçük çaplı bir krize neden oldu… Nedeni ise Alex’in 18 Mart’ta Saracoğlu’nda oynanacak Galatasaray derbisini statta izleyeceğinin konuşulmaya başlanması. Hatta düzenlediği gecede “vefa” diyerek Alex’e gönderme yapan Ali Koç’un, efsane oyuncuyu kendi locasında ağırlayacağı gelen bilgiler arasında.

Kaynak:Fotospor