Alex: Fenerbahçe'ye gelmek istemiyorum

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, Fenerbahçe'de yöneticilik konumunda bir görev almak istemediğini belirtti.

Alex, sosyal içerik platformu "Storia"da taraftarların sorularını yanıtladı.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu, Fenerbahçe Kulübünde gelecek yıl kongre yapılacağı hatırlatılarak yöneltilen "Eğer Ali Koç başkan olursa kulüpte liderlik ya da yöneticilik pozisyonları düşünür müsün?" sorusuna, "Başkanlık yarışında hiç kimseyi desteklemem. Aziz Yıldırım uzun süredir başkan. Kulüp için harika şeyler yaptı. Ali Koç, Aziz Yıldırım'la çalıştı. Kendi fikirleri olmak zorunda. Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele. Hayır, hiçbir şey düşünmem. Ne olursa olsun, Ali Koç kazansın ya da Aziz Yıldırım devam etsin, gelmek istemiyorum." cevabını verdi.

"Benim hikayem sadece Fenerbahçe'dir"

Alex, futbolculuk döneminde Galatasaray veya Beşiktaş'ta oynamayı hiç düşünmediğini anlattı.

"Galatasaray veya Beşiktaş forması giymeyi düşündün mü?” sorusuna Alex, şöyle yanıt verdi:

"Hayır, asla. Galatasaray'a da Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum ama Türkiye'de benim hikayem sadece Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe benim için çok fazla şey ifade ediyor. Kısaca anlatmak zor. Kızım Türkiye'de doğdu. Büyük olan ise 3 aylıkken Türkiye'ye geldi. 20 yıl futbol oynadım. Bunun 8,5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bu yüzden kulübe de insanlara da çok güçlü hislerim var. Çünkü bana hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum. Kısa ömürlü oldu ama bana ve aileme harika davranıldı."

"Galatasaray'a attığım kafa golünü unutamıyorum"

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a 18 Mart 2011'de Türk Telekom Stadı'nda attığı kafa golünü unutamadığını aktaran Alex, "O maçta Semih'in attığı golün pasını verdim. Bu golle beraberliği yakaladık. Favori golüm maçın son dakikalarında durumu 2-1'e getiren goldü. Bu golle maçı kazandık. Başımdan geçen en iyi maç ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-CSKA Moskova karşılaşmasıydı. Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe'nin gruptan çıkmasını sağlayacak bir maçtı. Benim için gerçekten çok önemli bir gündü." ifadelerini kullandı.