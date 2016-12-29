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Alex de Souza, "Koşmuyor" eleştirilerine İbrahim Toraman'ın anısıyla yanıt verdi

Alex de Souza, "Koşmuyor" eleştirilerine İbrahim Toraman'ın anısıyla cevap verdi, "8 km akıllı şekilde koşan oyuncuyu 14 km koşup 50 pas hatası yapan oyuncuya tercih ederim." dedi.

Alex de Souza, "Koşmuyor" eleştirilerine İbrahim Toraman'ın anısıyla yanıt verdi
Eklenme: 29 Aralık 2016, 20:16
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"Koşmasaydım Fener'de yüzden fazla gol atamazdım" diyen Alex, Toraman'a anlattıklarından dolayı teşekkür etti.

Alex koşmadığını düşünenlere bu paylaşım üzerinden yanıt verdi. İşte Alex'in yanıtı:

"DÜŞÜNDÜKLERİM DOĞRU SONUÇ VERİYORMUŞ"

"İbrahim Toraman çok kuvvetliydi ama bana karşı hep adil oynadı. Onu geçmek hep çok zordu. Sosyal medyada paylaştığı bu yazı bana bir çok düellomuzu hatırlattı. Bu koşmadığım hikayesi biri tarafından ortaya atıldı ve birçokları da buna inandı. Eğer koşmasaydım Fener'de yüzden fazla gol atamazdım eğer koşmasaydım rakip oyuncudan önce hamle yapamazdım eğer koşmasaydım sahada hep bir eksik olurduk. Her zaman rakibi şaşırtmayı ve akıllı bir şekilde koşmayı düşündüm. 8 km akıllı bir şekilde koşan oyuncuyu 14 km koşup 50 pas hatası yapıp hep hatalı pozisyon alan oyuncuya tercih ederim. Toraman'ın yorumları Beni çok mutlu etti. Demek ki bazen düşündüklerim doğru sonuç veriyormuş. Sevgiler Toraman, ailenle sana mutluluklar ve sağlıklar."

 
Etiketleralex de souzafenerbahçeibrahim toraman
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