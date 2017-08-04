''Alex bana 'Fenerbahçe'ye git'' dedi

Fenerbahçe'nin Ben Arfa ile birlikte transferdeki on numara adaylarından biri olan Lucas Lima, açıklamalarda bulundu. Santos'un Flamengo ile oynadığı maçtan sonra konuşan ve transferine değinen 27 yaşındaki yıldız, Alex de Souza'nın kendisinden "Fenerbahçe'ye gitmesini" istediğini söyledi.

'SENİ ÇOK SEVİYORLAR' DEDİ

Lima, "Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan bana birçok mesaj yolladı, çok mutlu oldum, birçok takipçim oldu. Alex de bana Fenerbahçe taraftarının gerçekten beni sevdiğini, orada krallar gibi karşılanacağımı, sokakta yürürken krallar gibi ilgi göreceğimden bahsetti. Bunu duymak beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.

ŞAŞIRTTI: TEKLİF GELMEDİ

Lucas Lima, Alex'e Fenerbahçe'den henüz bir teklif almadığını söylediğini sözlerine ilave ederken, "Geçen sezon aracılar ile bir ilgi olmuştu. Ama şu an Fenerbahçe'den bana gelen bir teklif yok. Santos'a bir teklif olmuş mu onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.