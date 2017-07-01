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Alevler içinde kaldı! Ünlü isim ölümden döndü

Balkan Ralli Kupası’nın 4. yarış Rally Troia’nın bugün gerçekleşen yarışta ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak’ın aracı yandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 20:42
Alevler içinde kaldı! Ünlü isim ölümden döndü

Bugün gerçekleşen yarışta Bayramiç ilçesine bağlı Söğütgediği köyü yakınlarında ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak’ın ve ikinci pilot Emire Cantürk Eren’in aracı alev aldı.

Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Çetinkaya, alev alev yanan aracın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Çetinkaya, paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü: “Bugün arabadan indiğimiz andaki fotoğraf. Aracımız bilinmeyen bir sebepten yandı. Ormana ve insanlara risk oluşturmayacak bir yerde durabilmeyi, son anda kimsenin canına zarar gelmeden inebilmeyi Rabbim nasip etti. Hem şükrediyorum ve biliyorum ki her şerde bir hayır vardır. Hem de çok ama çok üzgünüm. Maddi ve manevi yarışabilmek için verdiğim mücadelede iki yarış üst üste ve bu kez böyle tatsız bir şekilde yarış dışı kalmış olduk. Elimde değil çok üzgünüm…”

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 20:42
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