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Aleviler’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Toplumsal barışı dinamitliyor

CHP’nin provokatif sözde ‘Adalet Yürüyüşü’nü Akit’e değerlendiren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Bu yürüyüş bir ‘Adalet’ arayışı yürüyüşü değil kaos ve toplumun huzurunu bozma yürüyüşüdür. Alevi - Bektaşi dedeleri, bu kaos yürüyüşünü kesinlikle desteklemiyor ve karşı çıkıyor. Bu yürüyüşü destekleyenler sadece ve sadece kan ve göz yaşından medet uman Türkiye düşmanı terör örgütleri ile onları kukla olarak kullanan uluslararası rant şebekeleridir.CHP, yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olmaktan vazgeçmeli ve derhal yürüyüşe son vermelidir” dedi.

20 Haziran 2017 Salı 10:22
Aleviler’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Toplumsal barışı dinamitliyor

CHP’nin provokatif sözde ‘Adalet Yürüyüşü’nü Akit’e değerlendiren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Bu yürüyüş bir ‘Adalet’ arayışı yürüyüşü değil kaos ve toplumun huzurunu bozma yürüyüşüdür. Alevi - Bektaşi dedeleri, bu kaos yürüyüşünü kesinlikle desteklemiyor ve karşı çıkıyor. Bu yürüyüşü destekleyenler sadece ve sadece kan ve göz yaşından medet uman Türkiye düşmanı terör örgütleri ile onları kukla olarak kullanan uluslararası rant şebekeleridir.  CHP, yabancı istihbarat örgütlerinin oyununa gelmemeli ve derhal yürüyüşe son vermelidir” dedi.

Alevi Bektaşi Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Akit’in ‘kaos yürüyüşü’ne yönelik sorularını cevaplandırdı.

ALEVİ-BEKTAŞİ DEDELERİ KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİLİ

- Alevi olan Kılıçdaroğlu’na yine Alevi-Bektaşi dedeleri sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne nasıl bakıyor?

Sağduyulu hiç bir Alevi-Bektaşi dedesi bu yürüyüşü tasvip etmiyor ve desteklemiyor. Türkiye’yi karıştırmaya yönelik bir provokasyon amaçlı olduğunu gören Alevi yurttaşları bu yürüyüşü hiç bir şekilde olumlu karşılamıyor. Alevi - Bektaşi dedeleri, ‘Bir siyasi parti ve onun lideri eğer hak arayacaksa Meclis’te aramalı, sandıkta aramalı. Sokaklarda, hele hele günlerce yapılacak yürüyüşlerde hak aranmaz aksine haksızlıklar doğar, provokasyon doğar, ülkenin huzurunu, barışını bozan sonuçlar ortaya çıkar’ diye düşünüyorlar. Bir milletvekilinin devletin sırlarını ifşa etmesine Alevi toplumu tepkili.  

BU YÜRÜYÜŞ BİR ‘ADALET’ YÜRÜYÜŞÜ DEĞİL KAOS VE YÜRÜYÜŞÜDÜR

- Siz bu yürüyüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?

MİT TIR’ları haberini yaptıran, devletin gizli sırlarını deşifre etmeye çalışan Can Dündar, Alman vatandaşı oldu. Can Dündar’ın nasıl bir vatan haini olduğu net olarak ortaya çıktı. CHP’nin içinden de birileri, nereden elde ettiklerini bilmediğimiz devletin gizli belge ve bilgilerini Can Dündar gibi bir vatan hainine verip medyaya servis etmişler. Can Dündar’ın suç ortağı olan Enis Berberoğlu hakkında suçsuz olduğuna yönelik algı operasyonu yapılıyor. Bu algı operasyonunu FETÖ’nün Türkiye’deki kalıntıları, kriptoları yapıyor. CHP’nin içindeki FETÖ uzantıları, CHP’nin 6 okunun anlamını bilmeyen kişiler bugün Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet’ diye yürüyorlar. Bu yürüyüş bir ‘Adalet’ yürüyüşü değildir. Bu yürüyüşle toplumun hassas kesimleri tahrik edilmek isteniyor. Bu yürüyüşle Türkiye Cumhuriyeti’nin zemini kaydırılmak isteniyor. Bu yürüyüşle seçimle gelen AK Parti hükümeti ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirilmek isteniyor. Kısaca bu yürüyüşün amacı Türkiye’nin önüne engel olmaktır. Bu yürüyüş bir ‘Adalet’ değil kaos ve toplumun huzurunu bozma yürüyüşüdür.  

ALEVİLERCE İNANDIRICI VE SAMİMİ BULUNMADI

- Aleviler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet’ yürüyüşünü samimi buluyor mu?

Cumhuriyet Halk Partisi, 30 yıldır bu ülkede iktidara gelemedi. İlk başlarda ‘Gandhi Kemal’ diye yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, sivri dili ve kavgacı yapısıyla Alevi yurttaşların büyük bir çoğunluğunun oyunu alamadı. Kılıçdaroğlu’nun Atatürk’e hakaretten davaları olan ve yargılanan FETÖ’cü kişilere sahip çıkması bizim gibi Alevi yurttaşların, ‘Fetullah Gülen, CHP’nin içerisine büyük bir operasyon yaptığı ve bu operasyonu yaparken de CHP’nin içinde FETÖ yapılanmasının çok güçlendiği anlaşılıyor. Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eline ‘Adalet’ dövizini alarak Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yapması Türkiye’de yaşayan Alevilerce samimi ve inandırıcı bulunmadı. 

FETÖ İLE YABANCI İSTİHBARATIN PROVOKASYONU OLABİLİR

- Provokasyon endişeniz var mı?

Bu konuda elbette çok fazlasıyla endişeliyim. Kılıçdaroğlu’nun kaos merkezli yürüyüşünde FETÖ tarafından büyük bir provokasyon olabilir. Fetullahçı Terör Örgütü’nün devlet kademesinden atılmış polisleri, askerleri eliyle yürüyüşe yönelik ciddi bir provokasyon yaşanabilir. Bu provokasyonlara dikkat edilmelidir. Bu hain FETÖ’cü teröristler yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte hareket ederek çok sinsice bir operasyon çekebilirler. FETÖ ve istihbarat örgütleri özellikle PKK ile DHKP-C’yi kullanarak yürüyüş sırasında büyük bir eylem gerçekleştirebilir. DHKP-C içerisinde kendisini Alevi olarak tanımlayan fakat gerçekte Alevilikle hiç bir ilgisi olmayan FETÖ’cü alçak var. Bu alçakların boş duracaklarını hiç düşünmüyorum. FETÖ’nün sözde ‘Alevi İmamı’ Özdal Okutan, İzmir’de PKK ve DHKP-C mitingine katılmış ve orada karakola alınmıştı. Bu bağlantıyı unutmamak gerekir. FETÖ’nün, bütün terör örgütleriyle iç içe olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu yönü mutlaka emniyet birimlerimiz tarafından dikkatle incelenmelidir.

KILIÇDAROĞLU DERHAL YÜRÜYÜŞE SON VERMELİDİR!

- Bu yürüyüş sözde ‘Adalet Yürüşü’ olarak adlandırılıyor, fakat sizce gerçek manada yapılan nedir?

Bu yürüyüşle Türkiye’de karışıklığın olmasından, büyük bir kaosla karşı karşıya gelmemizden endişeliyiz. Sayın Bahçeli’nin dediği gibi İstanbul’dan Ankara’ya doğru bir grup CHP grubunun karşısına doğru yürürse ne olacak? Bolu, Gebze, İzmit, Kocaeli hattından geçerken Milliyetçi - Ülkücü gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çok dikkatli olunmalıdır. FETÖ, DHKP-C veya PKK eliyle bir provokasyon yapılırsa Kılıçdaroğlu bunun altında kalır. Kılıcdaroğlu’na tavsiyem bu kaos yürüyüşüne derhal son vermesidir. Bu yürüyüş toplumsal barışı, toplumsal huzuru dinamitliyor ve hatta hassas grupları provoke ediyor. Bir Alevi STK başkanı olarak Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum; yol yakınken yanlıştan dönün.  Türkiye’yi karıştırmaya, kaosa sürüklemeye ne sizin ne de başka güçlerin hakkı yoktur. CHP, yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olmaktan vazgeçmeli ve derhal yürüyüşe son vermelidir.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:22
  1. alevi
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. chp
  4. adalet yürüyüşü
  • İkile Beklemeİkile Bekleme1 sa önce
    Oruçsuz, namazsız, niyazsız, abdestsiz. Yürü, yürü.. anca gidersin.
  • yozgatlı yozgatlı 1 sa önce
    Allah Cellecelaluh bütün CHP'lileri ve onlara rey (oy) verenleri onları seçenleri onları sevenleri içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç hepisini külli'sini Ebediyyen Sustursun o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim. CHPC umhuriyet H ıristiyanlar P artisi 80sene'dir Diktatörlüğünzle Türkiyeyi ne hale getirdiniz gördünüzmü. Türkiyenin bu halini'de Bize mâl etmeyiniz Bu sizin Eseriniz. Tüm Dünyanın 100sene'de yaptığını BİZ 15sene'de YAPTIK daha dur neler Yapacağız Buna sizin aklınız ve hayaliniz GÜÇ YETİREMEZ. Gözüken Köy Klavuz İstemez 80sene'dir NE YAPTINIZ. Birde Utanmadan BİZİM DEDELERİMİZİN Eserleriyle 80sene'dir Tüm Dünyaya Hava attınız. ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
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