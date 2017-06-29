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Alevi vatandaşlara esrarengiz mesaj!

Ülkeyi kaosa sürüklemek için her yolu deneyen karanlık güçler, Alevi vatandaşları ön saflara sürerek darbe girişiminin yıldönümü öncesi yeni bir Gezi olayları çıkarmayı planlıyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 08:07
Alevi vatandaşlara esrarengiz mesaj!

Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen çevreler, hükümete karşı kışkırtmayla çalıştıkları Alevi vatandaşları ön saflara sürerek mezhep çatışması çıkarmayı kendilerine düstur edindi. Ülkenin istikrarını ve huzurunu bozmak için her yolu deneyen karanlık çevrelerin hain emelleri, Alevi vatandaşların sosyal medya hesapları ve cep telefonlarına gönderilen ‘Adalet yürüyüşüne katılım› mesajıyla bir kez daha kendini gösterdi. 

TEK TEK FİŞLEMİŞLER 

Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, son bir kaç gündür kendisine ve çok sayıda Alevi vatandaşa yurtdışından kimliği belirsiz bir kaynaktan gelen mesajlar konusunda kamuoyunu uyardı.

Özdemir, hükümet aleyhine kışkırtıcı ve asılsız iddialardan oluşan mesajın sadece Alevi vatandaşlara gönderildiğine dikkati çekti. Özdemir, “Bu mesajı gönderen kişiler özellikle Alevi vatandaşların telefon ve kişisel bilgilerini nasıl biliyorlar? Gönderdikleri kişilerin Alevi olduklarını nasıl biliyorlar? Bu bir fişleme, tam bir FETÖ işi provokasyon. Köydeki sıradan bir Alevi’den, İstanbul’daki cem evlerinin dedelerine kadar binlerce mensubumuza bu mesaj geldi. Alevi vatandaşların Facebook, Twitter gibi sosyal medya ve e-mail hesaplarını nasıl  biliyorlar” diye konuştu.

Başkan Özdemir, “Birileri bu gerici tutuma karşı bir şeyler yapıyor. Bu kızgın yaz sıcağında, kızgın asfalt üzerinde durmadan yürüyor. Destek olursak çoğalacağız” ifadesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara-İstanbul arasındaki yürüyüşüne atıfta bulunulan mesajın, açık bir provokasyon olduğunu dile getirdi. 

AMAÇ İÇ KARIŞIKLIK

Başkan Özdemir, “Alevi vatandaşlarımızı yürüyüş ve gösterilerde, topluca göremiyorsunuz. Ama Gezi olaylarında önce Alevilerin duyarlılıkları kaşındı, ardından terör örgütleri devreye girdi. Bu fişlemeyi yapanların amacı, mesajdan da anlaşılacağı üzere 15 Temmuz’un yıldönümü öncesi hem yeni bir Gezi olayı çıkarmak, hem de anmalara gölge düşürmek. Alevi dedelerime, Alevi anne ve babalarıma sesleniyorum: Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl bu ülke için omuz omuza mücadele ettiysek, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan bu provokasyonlara karşı da şimdi uyanık olalım ve birlikte mücadele edelim. Oyunlara gelmeyelim” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 08:07
  1. chp
  2. alevi
  3. adalet yürüyüşü
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